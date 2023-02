El Baloncesto Villares, el club en pleno crecimiento que sueña con un equipo femenino: “Las chicas de Salamanca nos lo han pedido”

El Baloncesto Villares se encuentra en pleno crecimiento y desde SALAMANCArtv AL DÍA nos hemos puesto en contacto con Juanjo García, el actual director deportivo del club, para que detallase el funcionamiento de los del alfoz y entender los retos de cara al futuro más inmediato.

Situación del club: “Yo soy el director deportivo y la directiva ha entrado en agosto/siempre. Nos hemos encontrado 14 equipos escolares, hay tres que compiten a nivel autonómico y en el Diputación son otros tres. Nos hemos encontrado mucha base sobre la que trabajar y la idea es seguir creciendo, ya nos han contactado padres de otros clubes que quieren venirse al Baloncesto Villares. Al acabar la presentación del club se mostraron muy ilusionados y nadie había hecho un evento de cinco horas en Castilla y León con concurso de triples, mates, AVIVA…”.

Lo más destacado: “Es el valor humano de intentar hacer las cosas bien y yo me voy nutriendo de todo lo bueno que he ido viendo en otros clubes, eso es lo que quiero hacer en Baloncesto Villares. Debemos formatear cosas y hacerlo bien, el valor humano es clave y hay que intentar traer a los mejores entrenadores que podamos”.

Aspectos a corregir: “Las chicas me han pedido que intenté sacar el Primera Nacional femenino en el Baloncesto Villares, que es algo que el club no tiene. Podemos hacerlo y estamos trabajando en ello. La escuela entrena dos días por semana y queremos aumentarlo a tres, que es algo que tienen todos los clubes, más el partido. También buscaremos hacer jornadas de tecnificaciones e invitar a entrenadores de renombre”.

Equipo femenino: “Lo más importante es que las chicas de la ciudad nos lo han pedido y ya sabemos que tendremos jugadoras. Así podrán competir en una muy buena Liga y tener salidas para competir en Primera Nacional, mientras que también tenemos instalaciones”.

Cantera: “Estoy muy contento con mis entrenadores, pero quiero que el año que viene pueda ejercer más el papel de director deportivo y todos sepan nuestra filosofía a nivel deportivo. Quiero meter más entrenadores, ya que hay alguno que lleva a tres o cuatro equipos y eso es demasiado. Estamos aquí para formar y educar, ese es el camino”.

El reto: “Es ilusión para mí al ser la primera vez que me pongo al mando de un club con la ayuda de algunas personas más. El haber estado en Avenida, Clarinos… sí que sirve para coger cosas e implementarlas aquí. No estoy ni al 50% de la capacidad de haber introducido todo lo que quiero, aunque vamos a por ello como con algún torneo de Navidad”.

Visión del basket local: “Mucha gente está intentando ganar y solo ganar, pero no vale solo eso, igual que con el tema económico para sacar dinero. Se supone que eres un formador y debes enseñar. Este año estoy en el Primera Nacional del Carbajosa y estoy disfrutando como un niño pequeño. Hay entrenadores frustrados por no ganar. Es importante pelear, pero haciendo las cosas bien y no con trampas para ganar, que es algo que pasa en toda España. Necesitamos más gente honrada”.