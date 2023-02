El CD Alcer, el club deportivo que visibiliza la donación de órganos y corre "por aquellos que no pueden hacerlo"

El CD Alcer siempre ha demostrado, a lo largo de sus once años de vida, que está dispuesto a echar una mano a aquellas personas que lo necesitan. Así, Guillermo González, uno de sus más de 70 miembros, ha explicado a SALAMANCArtv AL DÍA todos los pormenores de la entidad charra.

De este modo, el corredor ha indicado que "somos un club deportivo multidisciplinar con especialidades como el ciclismo y, principalmente, las carreras tanto de asfalto como de montaña. No somos un club al uso, sino que nuestros fines son la visibilización de la donación de órganos y correr por aquellos que no pueden hacerlo. No nos basamos tanto en la consecución de éxitos deportivos pese a ser importante. El objetivo es dar voz a las enfermedades renales o crónicas".

Por otro lado, Guillermo González ha detallado la intrahistoria que existe en el CD Alcer: "En nuestro club ahora mismo tenemos un corredor transplantado y participa en carreras de asfalto, de montaña y está federado. Existe gente de todo ámbito al ir desde muy jóvenes con 17 años hasta más mayores. No nos importa si alguien hace un kilómetro en seis o siete minutos, lo que perseguimos es que se disfrute. Existe una parte competitiva y tenemos la gran suerte de contar con personas que se están preparando para acudir a campeonatos de España al por sus buenas marcas".

Además, el salmantino ha detallado que "hay casos de superación con gente de más de 40 años que ha pisado una pista por primera vez y ahora se ha colocado entre los mejores de Salamanca. En montaña hay casos de otro mundo al haber terminado el Ultra Trail del Mont Blanc, que son 170 kilómetros por Italia Suiza y Francia. Es como ganar la Champions para alguien que le guste el fútbol. Tambien hay vencedores del Trail de Gredos en categoría femenina o un transplantado que ha corrido la San Silvestre en menos de 39 minutos, realizando pruebas de larga de distancia con cinco o seis horas por la montaña como en la Ultra de Sanabria. Por no hablar de que hay un padre que corre con su hijo, que está en silla de ruedas, y es de admirar para toda la sociedad. El futuro pasa por seguir visibilizando la donación de órganos y mantener el buen ambiente que hemos sido capaces de crear".