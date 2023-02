¿Casillas a favor de Piqué o de Shakira? Esto cuenta el exfutbolista

Iker Casillas está disfrutando más que nunca de su vida social e, inmerso en rumores de relación con la periodista deportiva Ana Quiles, no ha querido perderse el fiestón con el que la firma Bvlgari celebró en el Museo Thyssen el 75º aniversario de su colección más incónica, 'Serpenti'.

Sin embargo, e intentando esquivar las preguntas sobre su incipiente noviazgo - a las que ya hizo oídos sordos hace una semana en la presentación del concierto ¡OMG la Liga Music Experience! - el exjugador del Real Madrid no pasó por el photocall.

Y, a pesar de la insistencia, Iker no ha soltado ni prenda sobre su ilusión con la guapísima periodista Ana Quiles, con la que fue pillado de cena romántica en Roma - donde ella reside por motivos profesionales - hace apenas 15 días: "Te agradezco enormemente que me preguntes y que tengas preocupación por mí, pero como comprenderás no te voy a contestar a nada que tenga que ver con mi persona" ha zanjado, dejando entrever con su asuencia de desmentido que algo hay con la reportera.

Además, y aprovechando su paseo por las calles de Madrid, hemo aprovechado para preguntarle al ex de Sara Carbonero si es del 'team' Shakira o si, como todos presuponen por su estrecha amistad con Gerard Piqué - al que ve semanalmente porque es uno de los presidentes de los equipos de la 'Kings League' - apoya al blaugrana. Un tema sobre el que Iker guarda silencio, dejando en el aire si es de los que ha bailado la canción en la que la colombiana carga contra su ex y Clara Chía, 'Session #53'.