La divertida foto de Terelu Campos con beso incluido a un popular diseñador

Arranca la Semana de la Moda de Madrid y, antes de que den comienzo los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week en el recinto ferial de IFEMA, son varios los diseñadores que han presentado sus propuestas en el Marco OFF de la pasarela madrileña. Entre ellos, Eduardo Navarrete, que ha presentado su colección N-61 en una conocida hamburguesería de la capital.

Un desfile en el que las modelos han puesto a prueba su equilibrio sobre patines y en el que el alicantino ha rendido homenaje a su tierra y a sus paisajes - desde los souvenirs de aire cañí de la Costa Blanca a los bancos de piedras azules que salpican el paseo marítimo de Torrevieja - con una colección en la que las tonalidades azules que recrean el Mediterráneo contrastan con fucias, verdes o amarillos fluor.

Y, como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los amigos del diseñador que han querido apoyarle con su presencia y, además de Lorena Castell y a la Terremoto de Alcorcón - encargadas de clausurar el desfile como dos auténticas top model - por el photocall pasaron, entre otros, Eva Isanta, Mario Vaquerizo, Rappel, Amor Romeira, Modesto Lomba, Paloma González, José Lamuño o Terelu Campos.

Ha sido precisamente con la hija de María Teresa Campos, a la que conoció en 'Masterchef Celebrity', con la que Navarrete ha protagonizado las imágenes más divertidas durante la presentación de su nueva colección. Entre risas y derrochando complicidad y confianza, el diseñador no ha dudado en coger en brazos a la presentadora para posar ante las cámaras.

Un momento en el que incluso nos sorprendieron dándose un besazo en los morros, que Eduardo - con un original maquillaje que simulaba su rostro 'quemado' por el sol del Mediterráneo con la marca de unas enormes gafas de sol - no dudó en repetir con Mario Vaquerizo, también íntimo amigo suyo.

"Eduardo es un genio, una persona con una capacidad creativa increíble, súper cariñoso, divertido, ya te digo, vayamos donde vayamos al final la lía parda él y nosotros con él. Para mí ha sido muy buen compañero, cuando hemos trabajado juntos, súper buen compañero y un amigo estupendo al que quiero muhcísimo" ha confesado Terelu que, a diferencia del año pasado cuando sí se animó a desfilar para Navarrete, en esta ocasión no se ha animado al ser el desfile sobre patines: "No, no. Yo habré dado patinazos en mi vida, pero no sé patinar" ha bromeado.