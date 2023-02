¿Te vas a disfrazar en Carnaval? Así puedes hacerlo sin gastar mucho dinero y sin riesgos

¿Sabes ya de qué te vas a disfrazar en Carnaval? ¿Estás preparando los disfraces infantiles? Toca rebuscar en los armarios y cajones y preparar un disfraz que sea tan divertido como seguro. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado una serie de consejos para disfrazar a toda la familia sin correr ningún riesgo durante este fin de semana y hasta el miércoles de ceniza.

Cómo disfrazarse sin gastar mucho dinero

Si ya sabes de qué te quieres disfrazar ponte manos a la obra, pero mejor evita riesgos y gastos innecesarios.

Más creatividad y menos consumismo . En Carnaval lo ideal es ser original sin gastarse demasiado. Fabricar desde cero un disfraz puede ser tan divertido como llevarlo puesto además de ser más económico. Y si decides comprarlo, atento: no por acudir al establecimiento más caro o pagar mucho por un disfraz muy sofisticado será más divertido o menos peligroso.

Si puedes reciclar , hazlo. Abre el armario y rebusca entre los cajones, seguro que con una cosa de aquí y otra de allá puedes inventarte algo. Saca las pelucas, los disfraces, las caretas… y la imaginación.

Lentillas de fantasía. Sinceramente con los ojos es mejor no jugar. Si las compras en puntos de venta no autorizados o no están sujetas a ningún control de seguridad (infecciones, reacciones alérgicas, úlceras y daño en la función ocular). Si pese a todo vas a usarlas, toma las mismas medidas de higiene que con unas lentillas normales, lávalas de vez en cuando junto con tus manos y nunca duermas con ellas puestas.

Disfraces para niños: ingenio, comodidad y seguridad

Si tienes niños, entonces ya sabrás que les encanta disfrazarse, así que deja que colaboren en la confección de su disfraz, pero cuidado con los maquillajes y accesorios: cerciónate de que todo lo que empleas es seguro, especialmente para los más pequeños.

Si lo compras , que sea un disfraz adecuado a la edad del niño. En el envoltorio del disfraz figura la edad mínima recomendada y también una serie de advertencias e instrucciones. Con vistas a posibles reclamaciones, conviene guardar la identificación del fabricante y del importador.

Si tiene menos de 3 años, asegúrate de retirar las bolsas de plástico. Presta atención a las piezas pequeñas de los adornos: comprueba que no quedan al alcance de menores de 3 años. Ten cuidado con los adornos o espumas frágiles que un niño pequeño puede romper y convertir en trozos pequeños con los que se puede atragantar.

Controla el fuego y las fuentes de calor. Muchos disfraces pueden resultar inflamables.

y las fuentes de calor. Muchos disfraces pueden resultar inflamables. Mejor a cara descubierta . Si el disfraz es para un niño, es preferible que no lleven la cabeza cubierta: el riesgo que entraña la inflamabilidad es más elevado en capuchas y caretas.

Comprueba que se ajuste a su tamaño : que el largo no llegue al suelo y se pise el bajo del disfraz. Evita que usen zapatos grandes de adulto con los que puedan tropezar. Comprueba que los sombreros ajustan bien y no le tapan los ojos.

Nada de maquillaje en menores de 3 años. Pinturas y maquillajes tienen que cumplir la reglamentación de productos cosméticos, comprueba la fecha de caducidad y el periodo de uso una vez abierto. Aunque el logo CE no es una garantía absoluta, más vale comprar productos que lo incluyan, pues serán productos más cuidados. Evita que el maquillaje entre en contacto con los ojos. Es preferible usar maquillajes al agua, fáciles de aplicar y quitar. Una buena manera de proteger la piel del niño es extender una capa de crema hidratante y pintar sobre ella.

Cuidado con los cordones y cintas. Estos elementos, habituales en muchos disfraces, pueden provocar accidentes: Presta especial atención a los cordones de las capuchas, o alrededor del cuello, que tienen riesgo de estrangulamiento. Ojo a cordones elásticos cerca de la cara porque en caso de engancharse pueden salir disparados y golpear al niño en los ojos o en la boca con mucha fuerza. Lazos y cintas largas y colgantes se pueden enganchar al bajar de un vehículo, pueden presentar un riesgo de que el niño quede atrapado durante el juego, y colgando de las mangas o el dobladillo del pantalón se pueden enganchar al ir en bicicleta, en escaleras mecánicas o en aparatos de parques de juegos.

Cuidado con el maquillaje

A los niños les encanta que les maquillen. Pero no todas las pinturas valen, sobre todo cuando se tiene tienen una piel sensible. Ten en cuenta que afirmaciones como 'hipoalergénico' o 'testado dermatológicamente' no son garantía de nada, son alegaciones sin validez científica. Como otros cosméticos, los maquillajes de carnaval pueden contener entre sus ingredientes sustancias químicas susceptibles de causar problemas. Estos son los consejos de la OCU tanto para niños como para adultos.

Procura no utilizar maquillajes en niños menores de 3 años.

En niños más mayorcitos o también para adultos, recurre a maquillajes al agua, fáciles de aplicar y de quitar.

En caso de reacción (picor, enrojecimiento...) elimina inmediatamente el maquillaje, aclara con mucha agua y no vuelvas a usarlo.

Una buena manera de proteger la piel (tanto en la cara o del cuerpo) y de facilitar la eliminacion de la pintura es extender antes una capa de crema hidratante y luego pintar sobre ella.

Al acabar lava bien la piel, eliminando cualquier resto de maquillaje.

Si vas a usar las pinturas del año anterior, comprueba que no hayan caducado. A diferencia de otros elementos del disfraz, estos puede que no te sirvan de años anteriores: tira el maquillaje si huele raro o si ingredientes no parecen homogéneos.

Fiesta segura

Si nos ponemos tan guapos, queremos que nos vean,... Cerciórate que con el fragor de la fiesta no pasas por alto algunas medidas básicas de seguridad.