Martiña: "El Salamanca es un gran club y no habría tenido problema en firmar allí en verano o en Navidad"

Adri Martiña, jugador con pasado en el fútbol charro y actualmente en las filas del Atlético Bembibre, ha hablado del partido en el que se enfrentará al Salamanca UDS, equipo que le quiso fichar el pasado verano justo antes de emprender su aventura en Estados Unidos.

Bembibre: "Solo tengo buenas palabras porque estoy contento y el equipo funciona bien. Parece que podemos meternos en la pelea y toca ir partido a partido para sumar los máximos puntos posibles".

Experiencia en EEUU: "Ha sido una gran experiencia con los cuatro mejores meses de mi vida. He conocido otras culturas y me ha sorprendido mucho el nivel del fútbol al ser más físico, de contras y me siento feliz. La gente en América es bastante abierta, aunque en mi equipo había varios españoles y he aprendido inglés. Hay diferencias y antes de cada partido se ponía el himno nacional, eso en España no se ve".

Salamanca UDS: "Tiene muy buenos jugadores y nos enfrentamos a un gran equipo. Estamos en un buen momento de la temporada y hay que aprovechar estos momentos. Es un rival duro y complicado. Debemos ganar sí o sí. Era el equipo más fuerte de la categoría, pero esto es fútbol y el Astorga o la Arandina lo son ahora".

Ha habido opciones de fichar en enero: "Sé que mi representante lo intentó, pero con el cambio de entrenador se priorizaron a jugadores de categoría superior. No se llegó a ningún tipo de acuerdo y no hubo un interés como el que hubo en verano. El Salamanca es un gran club y no habría tenido problema en firmar en verano o en Navidad, aunque el Bembibre me ha sorprendido y somos como jugadores profesionales al entrenar por la mañana".

Santa Marta: "Dentro del equipo tengo muchos amigos de mi época allí y me pone triste que estén en descenso. Lo único positivo que vería yo es que la Liga está muy igualada".