La gran chapuza del Ministerio de Igualdad

De chapuza en chapuza, así se cumple la acción del desgobierno de Sánchez y sus compinches... Sigue siendo muy curioso que el indecente Sánchez "desaparezca" y viaje al extranjero cuando sus socios de desgobierno montan un escándalo con sus desquiciadas leyes. Eso sí, luego cuando la cosa estalle dirá el socorrido: "yo siempre doy la cara". Este sujeto desconoce la vergüenza.

En 10 años empezarán los reportajes sobre infancias arruinadas y personas mutiladas y estériles "des-transaccionado". Para una gran mayoría esta Ley es una bomba de relojería en su propio cuerpo. ¿Un niño niña no tiene madurez suficiente para llevar un coche y si para cambiar su sexo? Es monstruoso

Y especialmente hoy. Día tristísimo para el sentido común. Hoy se ha echado otra paletada más de tierra a la condición humana y su dignidad. Y el hoyo lleva ya mucha profundidad Un día más para olvidar. Por obra de unos demenciados que enarbolan la representación, “supuesta representación”, de la sociedad. Pero no lo hacen en mi nombre. Te lo aseguro. Si es preciso renunciar a la sociedad para que no me incluyan en su motivación, lo haré. Me declaro fuera de la sociedad. Me declaro al margen de la demencia electoralista. Al margen de una autodestrucción realizada con grandilocuentes palabras. Al margen de todo. ¿Marginal? Tal vez. Pero humano. Humano con dignidad. Para el gran filósofo Gomá. La dignidad, desde todos los ángulos, tanto la que asiste a los inmigrantes que navegan en patera como la que manchan los presidentes de Gobierno que plagian una tesis, merecía un debate sereno.

La palabra “dignidad” está en nuestras vidas, la leemos en el periódico, resuena en los telediarios y en los debates de los medios y las redes. La muerte «digna», los movimientos indignados, nos trasladan un concepto tan omnipresente como mal definido Para Gomá, existe una suerte de enamoramiento de las palabras que han movido grandes cambios o revoluciones en la humanidad. Ese embelesamiento lleva a que se las defienda, como ocurrió con la libertad, pero la dignidad no tuvo quien la defendiera a pesar de que vivimos inmersos en una revolución que la invoca.

Es muy muy fácil querer ser mujer cuando biológicamente no puedes tener la menstruación ni todo lo asociado a ella: cambios de humor, dolor, incomodidad, Tampoco podéis dar a luz, os venden la moto de ¿Quieres ser mujer?, pues te lo ponemos fácil para lograrlo, te apoyamos y te brindamos la ayuda médica que necesites, pero no te decimos la letra pequeña de lo que conlleva ser mujer. ¿Qué eres mujer y quieres ser hombre?, supongo que tampoco debe ser fácil. Que dejen de comer el tarro a adolescentes que no saben qué hacer con su vida. No quiero pensar los traumas que van a nacer de esta estupidez El día que se den cuenta de que fueron víctimas de la demagogia política y de la moda, de la disforia de género. Que elijan cuando sean adultos y estén seguros al 110% de ello.

Hecho, no hay vuelta atrás. ¿El suicidio, enfermedades mentales? Cuidado. No es broma, no es un juego