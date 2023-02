Gustavo y el gol dedicado a Nacho Campo: "Él estará feliz en el cielo viéndonos y ojalá se dé el ascenso para darle otra alegría"

Gustavo Carmona, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de su gol, la dedicatoria a Nacho Campo tras su fallecimiento, su posición en la banda izquierda... y más.

Sensaciones: "Son muy buenas y al equipo le hacía falta encontrar la actitud. La afición apoyo mucho y estamos mejor para afrontar el próximo partido".

Bembibre: "Hay más confianza y soltura, por lo que ahora afrontamos un partido en el que debemos ganar de visita. Estamos motivados para lo que viene por delante. Toca ir a ganar".

Sistema de Jehu y su posición: "En cualquier posición me siento bien. En el Ribert también estuve con Jehu y jugaba de carrilero, lateral, extremo izquierdo o derecho. Es mejor para mí poder ocupar varias posiciones. Llevaba casi año y medio sin jugar por la izquierda, pero me tengo que adaptar y cambiar el chip para ser más ofensivo".

El gol: "Estoy feliz porque sé lo que he trabajado y lo he buscado siempre dentro de la cancha. Quisiera marcar siempre, pero me fui contento del campo por los frutos que se van dando. ¿La dedicatoria a Nacho? Estoy muy agradecido con él, que descanse en paz en el cielo y se lo tenía prometido desde que llegué al Salamanca. Me dijo que le dedicara un gol. Él estará feliz en el cielo viéndonos y ojalá se dé el ascenso para darle otra alegría".

Playoff: "Sabemos que todo el mundo pensaba que íbamos a ir primeros y ganar 5-0 cada partido, pero así es el fútbol. El PSG suelta mucho dinero, tiene a los mejores y no gana todo lo que quiere...".