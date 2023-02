Fran Rodríguez: "Echas 45 minutos a la basura si no sales fuerte al partido. Al Mérida con puntuar le va a valer"

Fran Rodríguez, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su estado físico, la figura de David Vicente, el próximo partido, la zona de descenso... y mucho más.

Estado físico: "He pasado un proceso gripal y he estado bastante débil durante tres días, pero ya estoy recuperado y ahora toca entrenar".

Unionistas: "La adaptación ha sido rápida y he tenido una buena acogida por parte de todos, que es algo que ayuda. Ya sabía que en Salamanca se vivía bien y lo he podido comprobar ahora".

Correcciones: "Tenemos que ser un equipo más sólido y disminuir los errores. Lo que tenemos que hacer es no conceder nada al rival. Sí que echas 45 minutos a la basura si no sales fuerte al partido".

Mérida: "En casa tenemos que hacernos fuertes con nuestra gente y esto va de conseguir puntos. El Mérida no nos lo pondrá nada fácil, pero venía de una mala racha hasta el último partido y con puntuar le va a valer".

David Vicente: "No lo veo que sea una presión añadida. En toda mi carrera he intentado hacerlo bien y me he sentido responsable siempre de mi rendimiento. Tengo ganas e ilusión por ayudar".

Descenso: "Tenemos una plantilla bastante equilibrada y daremos guerra. El equipo está capacitado para mantener la categoría".

Afición: "Desde el primer día ya viví un ambiente espectacular y todo me ha sorprendido positivamente. Ellos son un jugador más".