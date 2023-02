La cita más romántica y 'conflictiva' de Gerard Piqué y Clara Chía

Este miércoles 'algo' sucedió entre ellos, ya que las muestras de cariño no estuvieron muy presentes en su cita

Durante estos últimos meses no se ha hablado de otra cosa: Gerard Piqué y Clara Chía es una de las parejas más señaladas, buscadas y analizadas cada vez que hemos podido verles en un acto público. Aunque no han sido muchas las veces que han aparecido ante las cámaras, cuando lo han hecho hemos sido testigo del gran amor que sienten el uno por el otro... pero lo cierto es que este miércoles 'algo' sucedió entre ellos, ya que las muestras de cariño no estuvieron muy presentes en su cita.

Gerard Piqué apoyaba este miércoles a su equipo F.C. Andorra y lo hacía con su pareja Clara Chía. No cabe duda de que los dos tortolitos están viviendo uno de los momentos más especiales de su relación ahora que el 'tsunami' Shakira ha pasado de largo. Como si de dos aficionados más se tratase, ambos siguieron con detalle lo que sucedía durante el partido desde uno de los palcos del campo.

Escribiendo y jugando con su teléfono móvil en todo momento, la joven no estuvo demasiado pendiente de lo que sucedía en el terreno de juego y lo que más nos llamó la atención es que, lejos de mostrarse cariñosos, la pareja estuvo bastante distante y, a juzgar por sus gestos, parecían enfadados.

Compartiendo conversación durante gran parte del partido, Piqué y Clara parecían estar en desacuerdo en el tema que estaban tratando. Otro gesto llamativo que vimos en la pareja fue que prefirieron estar en el palco mientras que algunos amigos suyos disfrutaron del encuentro desde las gradas.

Tras vivir una 'discusión' y mostrarse enfadados, la pareja consiguió aclarar el debate que habían tenido minutos previos y acabaron la noche compartiendo besos y muestras de complicidad. Y es que tanto el exfutbolista como la joven han vivido momentos muy complicados estos últimos meses cuando eran señalados por la artista colombiana en una de sus canciones más virales... pero parece que después de la tempestad llega la calma y si no, que se lo digan a estos dos tortolitos.