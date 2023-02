Si las maletas hablaran...

Murió un gran presidente del parlamento Europeo, defensor de la democracia y de los valores de la UE. José Mª Gil-Robles Gil-Delgado, nacido en Madrid en 1935, de raíces salmantinas nunca perdió la relación con la tierra de sus padres. Participó en algunos momentos claves de la historia europea como el tratado de Amsterdam, la aprobación del euro, el nombramiento del primer presidente del BCE, los esfuerzos para prevenir el genocidio de Kosovo, etc. Estudio el bachillerato con profesores particulares desde el exilio pero iba con sus hermanos a examinarse al instituto de Ciudad Rodrigo. Merece el recuerdo de todos los salmantinos.

Como era de esperar no hubo ningún incidente en el acto de investidura del jefe de la ceja y de los brotes verdes como doctor honoris causa en León. Estaría bien que se consultara a los demás doctores sobre quién debe merecerlo. Nos mintió en todo lo que decía y nos puso en la champions league de los colistas. Los próximos serán el de Rabat o el de Cáracas. De pena menudo ejemplo.

Antes de dimitir, en una sesión del Consejo de Ministro, Estanislao Figueras habría espetado al resto de sus compañeros: “señores ya no aguanto más, voy a serles franco ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros! Acto seguido huyó a Francia. La historia parece que es cíclica.

Añoramos los años de Donald Trump. La OTAN en boca de su presidente ha reconocido que no somos capaces de producir tantas bombas como las que se consumen en la guerra de Ucrania y que nuestros arsenales van camino de vaciar. Un despropósito del que nos vamos arrepentir sobre todo los de a pie. En pocas palabras Ucrania va camino de perder la guerra. No van a quedar hombres para reconstruir el país. Los EEUU de Biden parece que sabotearon el gaseoducto del mar del norte con la ayuda de Noruega, Suecia y Dinamarca. Un acto de guerra más contra Rusia y Alemania por los intereses de EEUU. Trump es un hombre de verdad, valiente, va de frente, al que no se puede manipular ni acallar, no un niñato, senil o afeminado que tanto valora la progresía, por eso le odian. Trump representa una masculinidad clásica, fuerte y segura.

Los chatarreros han descubierto que las mangueras de los cargadores de coches eléctricos son de cobre macizo y que se pueden vender a precio de oro. Un clavo más sobre la pervivencia del coche eléctrico. La actual inflación va a ser una minucia comparada con la que nos espera si sube el precio de los combustibles. Lo elemental es que trasladar el salario mínimo interprofesional a los precios hará crecer la inflación. Lo peor de la estupidez virtual o ficticia es que es sólo una pequeña muestra gratis de lo que es la estupidez real que tanto abunda en los que nos administran. La cuestión no es hacer que el pasado deje de existir, eso es una estupidez, el pasado nunca deja de existir... simplemente nos es útil o deja de sernos útil afirmaba el conocido J. Edgar Hoover. Recordar que tocábamos a ciento setenta y cinco vacunas por barba, menudas comisiones por cuidarnos. Si las maletas hablaran.