David Calle y el debut con el Salamanca UDS: "El Helmántico es un estadio mítico y todo el mundo quiere jugar en él"

David Calle, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación después de haber debutado con el primer equipo.

Debut: "Fue muy bonito y no me lo esperaba. Fui a ayudar y sabía que tenía que dar el máximo si me tocaba jugar. Intenté salir fuerte y estoy agradecido tanto a los entrenadores como a los compañeros".

Los nervios: "Ves el Helmántico cantando, con muchísima gente y no se me vino nada a la cabeza, la tenía en blanco, solo pensaba en ayudar y ganar".

Impresiona el Helmántico: "Es un ambiente que te hace crecer como jugador del Salamanca. A los rivales sí que les tiene que intimidar".

Su tipo de juego: "Me considero trabajador y voy a dar mi 100%. Puedo jugar como pivote, pero también como defensa en líneas de tres".

Diferencias de categoría: "El Helmántico es un estadio mítico y todo el mundo quiere jugar en él. Pasas a jugar con compañeros que mueven el balón a un toque, con calidad, que trabajan por ti y por ellos. Es más rápido".

Los estudios: "Curso 1º de Fisioterapia en la USAL. Por las mañanas tengo clases, pero también hay prácticas en el hospital y eso me imposibilita poder entrenar con el primer equipo. Tienes que organizarte: salgo de clase, como, descanso media hora, voy a entrenar y luego me toca estudiar, estirar...".

Volver con Jehu: "No solo podemos debutar Dani y yo, todos tienen nivel para subir. Depende de nosotros".