Vox pide la "derogación inmediata" de la ley del aborto y que se ofrezca a las mujeres escuchar el latido fetal

Vox ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso por la que reclama la "derogación inmediata" de la actual ley del aborto y propone que se ofrezca a las mujeres embarazadas que lo deseen, escuchar el latido fetal y una ecografía 4D, planteamiento que coincide con la propuesta que hizo Vox en Castilla y León.

"En Vox hoy registramos una proposición que reclama la derogación inmediata de la actual ley del aborto y su sustitución por políticas públicas que protejan y amparen a la mujer embarazada y al concebido no nacido y que exista, que se ofrezca para toda mujer que así lo desee suficiente información, con la posibilidad que nos brinda la tecnología: poder acceder al latido fetal y la ecografía 4D", ha subrayado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, este martes, en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

Vox también reclama que se garantice "el derecho fundamental a la objeción de conciencia de todos los profesionales que en cualquier manera tengan relación con la práctica del aborto, sin condicionar dicho ejercicio a la inscripción previa en un registro".

De esta forma, el portavoz de Vox ha reclamado "un cambio de rumbo de la mentalidad" que, a su juicio, "ha absorbido a todos los demás" partidos, dando lugar a "un nuevo bipartidismo" en el que, en un lado está su grupo y, en el otro, el resto de formaciones. "España lleva 40 años promoviendo y facilitando el aborto, nosotros vamos a intentar trabajar para evitar ese mal y ofrecer alternativas", ha subrayado Espinosa de los Monteros.

En este sentido, ha criticado que Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, "el mismo que recurrió al Tribunal Constitucional la Ley Aído", ahora "se felicita de esa ley de plazos". "Alegrarse de su propia derrota es insólito", ha lamentado. También ha reprochado al PP que apoye una enmienda transaccional que prohíbe medidas como la que propuso Vox en Castilla y León, "que ellos aprobaron y luego desaprobaron".

En todo caso, Espinosa de los Monteros se ha mostrado contrario a que el aborto sea penado con cárcel. "Jamás se ha hablado de la barbaridad de meter a las mujeres en la cárcel", ha precisado. Lo que ha defendido es que el aborto no es un derecho sino algo "grave", "no inocuo".

Por otro lado, los portavoces del resto de grupos han afeado al PP que haya salido a "enmendar" al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, por sus declaraciones sobre la posición del TC acerca del aborto.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado que después de ver a Feijóo salir "diciendo que parecía una noticia positiva" la decisión del TC, tuvo que "comerse sus palabras" porque "enseguida salieron a enmendarle la plana".

"Ahí es donde hemos visto que Feijóo no manda nada en el PP", ha concretado, al tiempo que ha añadido que esto es "un nuevo fraude del líder moderado del PP".

El portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha asegurado que le da "pena por el PP" porque "Feijóo no compite con el Gobierno o con Sánchez" sino "con Ayuso y Vox" y esto genera "una competición para ver quién es más salvaje".

"No pasa nada por ser de derechas, lo que pasa es cuando eres un indecente que dice que los derechos obligan, el derecho a abortar no te obliga a abortar y conviene recordar que la alternativa al derecho a abortar es la trastienda de una peluquería. Me da pena que eso pase porque habla muy mal de la democracia de este país", ha manifestado Rufián.

Por su parte, el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, también ha lamentado que el PP "dé pasos atrás", aunque ha añadido que "es la ley española y el PP puede decir misa".

"El aborto es un derecho relacionado con la libertad de las mujeres sobre su cuerpo se ponga como se ponga el PP, si es un derecho de las mujeres no tienen que pedir permiso ni perdón, los derechos se ejercen y se defienden", ha enfatizado.

Mientras, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha defendido el derecho al aborto de las mujeres, ha pedido al PP que no cargue a la sociedad con las "dificultades para hacer frente a sus propios debates" y, sobre las declaraciones del obispo José Ignacio Munilla, que ha acusado al PP de "traición", ha afirmado: "Con la Iglesia hemos topado".

Por otro lado, la diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha dicho que le "llama la atención" que en el PP salgan a "corregir o recoger cable" sobre lo que ha señalado Feijóo sobre el aborto y, por ello, les ha propuesto que "vuelvan a dar una vuelta a su posición". Además, ha asegurado que desde su grupo no van a aceptar ningún "retroceso" en un derecho que tiene que ver con "la libertad de las mujeres" y con el derecho a "no morir en una trastienda cualquiera".