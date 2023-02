Castaño seguirá como edil y Suárez asume las concejalías de Turismo y Relaciones con las Universidades

Cs seguirá gobernando con el PP en el Ayuntamiento, ya que consideran que "no hay motivo para romper el pacto que ha traído la estabilidad a Salamanca"

Los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez y Fernando Castaño, junto con el coordinador provincial de Cs y secretario de organización de Cs en Castilla y León, Manuel Hernández, ofrecían esta mañana declaraciones sobre la decisión del alcalde, Carlos García Carbayo, que retiró a Castaño las delegaciones de Turismo y Relaciones con las Universidades, tras las irregularidades en la contratación del asesor del Ayuntamiento en el congreso Peace City World.

“Fernando va a mantener su acta. Entendemos que no hay ningún motivo para romper ese pacto de gobierno que ha garantizado que la ciudad de Salamanca tenga estabilidad a lo largo de estos cuatro años. No se ha hablado de crisis en el gobierno porque no ha habido, y así entendemos que tenemos que seguir hasta el final, por ese compromiso que adquirimos con la ciudad", manifestaba Ana Suárez al tiempo que anunciaba que asumirá ambas concejalías, es decir, la de Turismo y Relaciones con las Universidades.

De este modo, se mantiene el pacto de Gobierno entre PP y Cs hasta el final de la legislatura y se reorganizan las funciones de los ediles de Ciudadanos, de manera que Ana Súarez será 1ª Teniente de Alcalde y concejal de Familia, Igualdad de Oportunidades, Turismo y Relaciones con las Universidades, además de responsable de la Oficina de Bienestar Animal. Juan José Sánchez Alonso, también de Cs, se mantiene como edil delegado de Promoción Económica, Comercio y Mercados, mientras que Fernando Castaño no tendrá responsabilidades en el equipo de Gobierno municipal.

"El trabajo que ha hecho Fernando al frente ha sido impecable durante estos casi 4 años", explicaba. A esto, la primera teniente de alcalde añadía que "Fernamdo entendió, en un acto de responsabilidad, que sin hacer nada malo, puso sus cargos a disposición del alcalde. Nosotros ni vamos a pedir su dimisón ni compartimos que se pida su dimisión. El trabajo que ha hecho Fernando es digno de toda alavanza y como tal vamos a seguir defenfiendo ese trabajo. Él va a seguir trabajando en el grupo municipal todo el tiempo que quiera".

Por su parte, Manuel Hernández manifesta que con su presencia quería “defender la honorabilidad y el trabajo de Fernando”, pero cargando contra el alcalde de la ciudad. "No entendemos porque el alcalde está pidiendo su acta cuando tiene dentro de su equipo de gobierno tiene a una persona que está siendo investigada, a falta de apertura de juicio oral.

Castaño: "Puse el cargo a disposición del alcalde y me podía esperar cualquier cosa"

El aludido, Fernando Castaño, también explicaba a los medios su punto de vista sobre lo sucedido y destacaba que "puse mi cargo a disposición del alcalde porque creo que las personas no pueden estar por encima de las instituciones", añadiendo que "me podía esperar cualquier cosa. Entiendo que la presión es muy alta y dentro de esa presión entiendo que se trate de depurar responsabilidades”. Castaño, como se ha mencionado anteriormente, mantendrá su acta de concejal. "Si mi partido me hubiera pedido que entregara el acta de concejal, inmediatamente lo hubiera hecho".

Ante los hechos que han ocurrido durante los últimos días, "le he pedido a mis compañeros que dado que fui yo mismo quien puso a disposición, que se mantenga la cordura y se mantenga un pacto de gobierni. Ahora mismo la inestabilidad no beneficia en nada a la ciudad de Salamanca".

En lo que respecta a Jose María Fuentes, Castaño ha aclarado que este "no" es el organizador del congreso, "no es así". "El Congreso surge en una reunión que mantengo en Londres y de ahí sale la posibilidad de que los inversores vengan a Salamanca. "El futuro de Salamanca es esplendoroso y esto es un bache en el camino". Además, ha afirmado que mantenían una relación de amistad desde hace 20 años con Fuentes.

"Hoy estoy bien. No os voy a engañar, lo he pasado mal. Ha sido para mí un golpe duro y este fin de semana conseguí por fin dormir. y ahora mismo se peude decir que veo las cosas con optimismo". En este sentido, ha añadido que "yo sé que muchas veces las crisis son también una causa de oportundidad, no sé que va a salir de esto. Estoy en ese punto, de que vuelvo a sonreir por fin hoy".

El próximo viernes va a tener lugar una comisión de investigación, donde Castaño asegura que "podré defender mi honorabilidad. Para mí es muy importante poder defender lo que he hecho y poderme ir con la cabeza alta de saber que hice lo que tenía que hacer hasta el final".