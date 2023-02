Más de dos millones de personas en España se ayudan entre sí gracias al programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos para mantenerse sobrios y de esa manera evitar el contacto con el alcohol. Para ello comparten sus experiencias en reuniones privadas —4 a la semana— y abiertas —el último sábado de cada mes donde puede asistir cualquier persona que crea tener un problema con el alcohol—.

Andrés no se pierde una reunión desde hace 30 años, aunque en la primera década no puso mucho empeño y cuando salía de ellas no hacía mucho caso a las indicaciones allí sugeridas. “Los primeros diez años no hice mucho caso, pero fue el 9 de enero de 2004 cuando verdaderamente acepté mi enfermedad y cada año celebro el aniversario”, asegura.

Lo que él quiere, como todos sus compañeros, es transmitir el mensaje a cualquier persona alcohólica que esté sufriendo y que lo necesite de que se puede salir de esta situación. Las reuniones abiertas se hacen para ello, para que tanto estas personas como sus familiares puedan acudir a ellas.

“El alcohol me quitó todo lo que tenía. Empecé a beber porque murió mi mujer pero luego me di cuenta que esto era solo una excusa para hacerlo y que cualquier motivo era bueno. Digamos que me refugié en ello y fue lo peor que pude hacer porque mis hijos también se alejaron de mí y me quedé completamente solo. Ahora gracias a Dios he recuperado toda la confianza que perdí con mis hijos por eso quiero ayudar a otras personas para que salgan de ello”, comenta Andrés.

Tal y como asegura estas reuniones se tratan de “un grupo de ‘amigos’ que se juntan para recuperarse contando sus experiencias” .

La sugerencia que Andrés da a las personas que tengan problemas con el alcohol es rotundo: “Que prueben venir al programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos y si no les funciona que lo dejen, pero por venir no pierden nada”.

La próxima reunión abierta de Alcohólicos Anónimos será el próximo sábado 25 de febrero, en los locales del grupo: Paseo del Rollo, 53 - (Parroquia San Isidro), a las 17:00 horas.