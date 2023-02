Há dias, a propósito de trabalhos em equipa, um amigo disse-me que “todos temos um Asterix e um Obelix dentro de nós.” Achei interessante a imagem. Na verdade, às vezes resistimos contra tudo e contra todos, afirmando a determinação das nossas ideias e convicções, realizando percursos por caminhos que não existem. Não temos poções mágicas nem caímos em caldeirões que nos dão um força louca para podermos lutar contra os que são mais fortes em número. Mas seguimos e resistimos, apoiados naqueles que pensam como nós. Quando acreditamos profundamente no que estamos a fazer e nos caminhos que temos que desbravar, parece que alguma força nos ajuda com suplemento de alma para seguirmos em frente com a nossa demanda. Caminhar por caminhos que não existem não é fácil. Defender o nosso reduto, as nossas ideias e convicções, num tempo em que ninguém assume o que diz e muito menos o que faz, para que tudo se encaminhe a favor dos respectivos interesses, é muito difícil porque sabemos que só podemos contar com alguns. Ou melhor, com poucos. Mas, apesar de tudo, seguimos o nosso destino que destina e o resto é feito por nós, numa luta constante quase sem tréguas do inimigo. Quando olho para o caminho andada e escuto frases com esta de amigos que nos incentivam e acreditam na demanda comum também me apetece dizer “por tutatis”, para reforçar espanto igual ao sentido pelos companheiros Asterix e Obelix nas suas histórias extraordinárias. Como se sabe “Toutatis” era um deus celta da antiga Gália e Grã-Bretanha que, supostamente, era protetor dos guerreiros e suas tribos. Às vezes, nos trabalhos que realizamos, nas opiniões que temos e assumimos, nas lutas que justamente travamos, sentimo-nos como se fôssemos como o Asterix e o Obelix, não para nos sentirmos heróis de uma história com epicentro numa pequena e irredutível aldeia gaulesa. Mas, sobretudo, por termos orgulho nas coisas que pensamos e defendemos, assumindo-as. Não somos guerreiros que invoquem Toutatis, mas podemos verbalizar bem alto, como a nossa dupla de amigos fazia, “por tutatis”, reforçando o nosso espanto pelo facto de seguirmos, como homens e mulheres de livre pensamento, neste caminho tão difícil. Hoje os percursos e as vidas seguem melhor se não assumirmos posições e se nos deixarmos resvalar para o lado que ganha. E se não tivermos ideias de coisa nenhuma e dissermos sempre sim ao chefe talvez as circunstâncias nos catapultem para patamares mais elevados da comunidade para aí nós mantermos entre os pingos da chuva. Deixando-nos conquistar sem resistência pelo poder dominante somos absorvidos pela esponja colectiva fazendo parte dela desde que não tenhamos ousadias e leviandades de pensamento, muito menos de acção. Quando assim acontece prefiro sempre a minha peque Gália, defendida com as paliçadas que fomos construindo ao longo a vida, resistindo contra todos os que não nos querem livres no pensamento e na ação. Sei que somos uns impecilhos para alguns e umas verdadeiras pedras no caminho de outros. Mas resistiremos enquanto formos comendo uns javalis, bebendo poções do que nos der força e ânimo para seguirmos com as nossa demanda. Por tutatis meus amigos! Por tutatis.