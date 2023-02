Drogas y menores

Llevamos muchas derrotas educativas y terapeúticas con las drogas. Nuestras niñas y niños de protección y los colectivos vulnerables las sufren más.

Niños que han sufrido las consecuencias de las drogas en los padres repiten adicción. También familias normalizadas tienen esa lacra en sus hijos. Los educadores diariamente nos enfrentamos a los efectos en jóvenes buenos y talentosos. Practicamos variedad de terapias propias y ajenas. Llegan niños que han pasado por muchas mentes de psiquiatras, psicólogos, educadores y varios ingresos.

Se frivoliza en las redes y en las televisiones con el alcohol y las drogas que considero discriminatorias en los efectos con los más excluidos.

Por más ciencia que le ponemos a la Cannabis sativa, Papaver somniferum, Erytroxylum coca, Claviceps purpurea , benzodiacepinas,… No logramos hacer entender la dependencia que provocan y el riesgo que se asume en el consumo. Es una medicación irresponsable a disposición de menores sin que las administraciones y los poderes públicos podamos protegerlos. Los educadores de calle, los profesores, las familias y la policía no lo controlamos.

Repetimos consejos, y prevenciones estériles. Como siempre los políticos con demagogia y sin compromiso. Sigue siendo un negocio rentable.

Procuramos dar alternativas creando vicios sanos. Naturaleza, triunfo escolar, circo, cine, deporte, viajes. No se excluye a los niños y jóvenes que consumen. No se mira para otro lado. Son mejores dos horas de clase y un porro que tres porros. Un partido aunque haya cinco. No vale la ley de todo o nada. Externalizamos el problema, la enfermedad, para poder ofrecer soluciones a la niña víctima a la que procuramos reforzar la autoestima.

Usan la droga para evadirse, para soportarse, para olvidar horrores, para divertirse, para atreverse, para engañarse a sí mismos, para mirarse al espejo.

Usan medicación paliativa en su incipiente juventud. Qué pobreza de mensaje y apego generamos los adultos. Soy experto en impotencia y un poco en acompañarlos incondicionalmente.

Llevo muchas batallas perdidas y alguna ganada, pero esto no va de mí, ni de los egos de educadores, profesores, incluso padres. No va contra nosotros, va contra ellos. No lo hacen para fastidiarnos. No resuelve culpabilizarlos. Tampoco vale decir que es la edad y que todos lo hacen. Muchos acaban con enfermedades mentales irreversibles. No vale intentar asustarlos, creen saberlo todo y a veces saben más que nosotros. Las aficiones de calidad y el tiempo dedicado a hijos y alumnos es el mejor aliado.