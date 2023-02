La aportación femenina a la historia de la microbiología, protagonista del día en Carbajosa

Este 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Con este motivo, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través del programa municipal Ciudad de los Niños, ha inaugurado esta mañana la exposición “Pioneras de la Microbiología” que permanecerá en la Casa de las Asociaciones hasta el próximo día 24 de febrero.

Esta muestra, cedida por la Universidad de Salamanca para esta ocasión, se podrá visitar lunes, miércoles y viernes, de 18,00 a 20,00 horas.

Para presentarla a los más pequeños del municipio, el catedrático de Microbiología de la USAL, doctor en Biología y vecino de Carbajosa, Raúl Rivas, ha acudido a la Casa de las Asociaciones para contarle a los más pequeños algunos de los hitos científicos conseguidos por mujeres a lo largo de la historia, aunque no hayan tenido la repercusión que se merecían. Así, Rivas les ha mencionado cómo fue una mujer, June Almeida, la primera persona que vio en torno a 1965 un coronavirus en un microscopio; y cómo Lady Montagu fue la precursora de la inmunización contra la viruela en Europa, una enfermedad que se ha conseguido erradicar gracias a avances como el propiciado por esta científica.

“Pioneras de la Microbiología” trata de rendir un homenaje a todas estas científicas. En muchas ocasiones, al examinar los nombres más notables de la historia de la Microbiología, es común percibir un vacío femenino que invita a pensar que las mujeres no han tenido un papel destacado en el desarrollo de estudios relacionados con la bacteriología, la virología, la epidemiología u otras especialidades vinculadas con los microorganismos. No es cierto. Es necesario desterrar esa sensación, porque numerosas mujeres deben ser consideradas pioneras de la microbiología, no solo por los logros alcanzados en esta área, sino también por el extraordinario legado que nos han donado.

Muchas niñas quieren convertirse en científicas cuando sean mayores, y es oportuno dotarlas de referentes femeninos que hayan sido líderes en investigación y mentoras veneradas. Esta colección de infografías que se pueden ver estos días en la Casa de las Asociaciones de Carbajosa recoge a algunas de esas mujeres notables y apasionadas por su trabajo que permitieron expandir el conocimiento microbiológico en épocas dónde el rol científico de las mujeres tendía a ser relegado o infravalorado.

Es cierto que no están todas las que deberían, tan solo se ofrece una pequeña selección, pero todas las que figuran en la muestra han sido personajes excepcionales, adelantadas a su época, luchadoras y tenaces, mentes brillantes que realizaron contribuciones pioneras y relevantes para la sociedad, permitiendo el desarrollo y progreso de la Microbiología. Cada historia es única e irrepetible y despiertan sentimientos de emoción y admiración. Todas ellas son científicas memorables. Todas ellas son pioneras de la Microbiología.