¡Todo mi gozo en un pozo! cuando creía que por fin Salamanca iba a disponer de un Ateneo como dios manda, resulta que los reyes magos de oriente se van disipando y mucho me temo que el Ateneo va ir a parar al mismo lugar al que irán el tranvía o el teleférico.

Cuando vi la fotografía que todos hemos visto en los medios de comunicación, incluso los nacionales, de esos personajes tan exóticos dispuestos a traer sus riquezas y esparramarlas a las orillas del Tormes, yo pensé que malo habría de ser que no cayera alguna migaja de la abundante mesa con la que poder hacer un Ateneo en esta culta ciudad ¡qué menos que una granito de cultura entre tanta megaconstrucción!

Pensé que después de tantos años de negársenos en Salamanca un Ateneo como dios manda, tal vez ahora podríamos tener uno como alá manda, pero ni por esas.

Cuando vi tanto jeque y tantas personalidades a las que, al parecer, le salen los millones de euros por las orejas, me acordé de Unamuno cuando el 20 de febrero de 1913 en la velada inaugural del Ateneo de Salamanca dijo:

Hoy por hoy el Ateneo es pobre, no tiene otro local que este, que es de la ciudad, como lo es la Universidad toda, y ya es bastante mientras no tengamos más recursos que los subsidios ordinarios. No por ello hemos de cerrar el pecho a la esperanza de que algún millonario filántropo a la norteamericana nos saque de esta nuestra pobreza, si bien esa gente no se aposta por estas tierras.

Pensé para mis adentros, ¡por fin ha llegado el día prometido! Ya podemos abrir el pecho a la esperanza, el mesiánico millonario filántropo que nos sacará de nuestra pobreza ha llegado a Salamanca.

A la vista del recibimiento y el despliegue de medios que se ha hecho en toda la ciudad por la visita de estos filántropos, al ver que eran recibidos por las autoridades, al comprobar que se les abría todas las puertas y que bajo sus pies se les extendía lujosas alfombras, pensé vestirme con turbante y chilaba para ver si así, camuflado entre tanto jeque, me recibía el Sr. Alcalde, pero ahora, cuando en la tienda de disfraces he adquirido toda la indumentaria, resulta que se ha desmarcado de todo ese circo.

Antes de la llegada de estos prometedores de riquezas, ya había solicitado al Ayuntamiento, no sé cuántas veces, que me dijera si por fin se va a tener en cuenta, a la hora de rehabilitar la eterna Fonda de la Veracruz, alojar en una de sus plantas el tan prometido Ateneo, pero lo último que me han dicho es que no saben nada. No entiendo cómo no pueden saber nada si la obra ya ha salido a licitación y en prensa se ha publicado que al menos dos empresas están interesadas en llevarla a cabo. Digo, que no entiendo cómo las empresas se pueden comprometer a hacer una obra sin saber en qué consiste. Algo hay aquí que no me encaja.

A ver si cuando las aguas se calmen y volvamos a la Salamanca de siempre, a la modesta pero honorable y culta Salamanca, las autoridades reflexionan un poco y con los pies ya en la tierra se dan cuenta de que para dedicar un local digno en el que ubicar un Ateneo no necesitamos jeques ni empresas de nombre extranjero, que con nuestros medios podemos conseguirlo y así terminar con el largo peregrinar del que ya se han cumplido ocho años, a lo largo de los cuales hemos visitado varias prometidas sedes, que por diferentes motivos se han ido disipando ante nuestros ojos como si se tratara de un bonito sueño, que cuando estás a punto de alcanzarle, te despiertas dándote de bruces con la cruda realidad.

Seguiremos soñando, porque en Salamanca soñar es gratis.