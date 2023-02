La afición, al habla: la Marea Azul mantiene viva la llama del Perfumerías Avenida

Es una realidad conocida por todos que el Perfumerías Avenida no está viviendo su temporada más sencilla en lo deportivo… pero tampoco en lo externo con varias crisis que han hecho tambalear los cimientos del club más laureado de toda la ciudad y parte de España dentro del baloncesto femenino.

Por ello, desde SALAMANCArtv AL DÍA hemos hablado con aficionados muy representativos de la Marea Azul para que aporten su visión de unos meses marcados por la polémica y los cruces de declaraciones. Así, Anselmo Fraile ‘Tito’, de la peña Halcones Charros, ha asegurado que “hemos tenido un poco de sobresalto por la incertidumbre de no saber qué es lo que nos deparará el futuro más próximo. Pienso que el club está por encima de todo y la ilusión por él se encuentra intacta. Cualquiera somos conscientes de que el nivel de la Liga se está incrementando de una manera enorme y lo de los años pasados será complicado de repetir. Ojalá podamos volver a vivirlo, aunque toca ser realistas y cada vez hay más posibilidades de perder partidos”.

Mientras, otro miembro ilustre de la hinchada es Joaquín Bautista, de la peña La Ranita, por lo que ha manifestado lo siguiente: “En todos los sitios hay problemas y son cosas internas que no debemos saber, pero se han solucionado entre comillas y hay que seguir apoyando al equipo. Confiamos en Jorge Recio y queremos que siga apostando por el baloncesto en Salamanca para ir hacia delante. Se está pasando por un bache y eso ocurre en la vida. Hay épocas de bonanza y luego va todo hacia abajo, aunque es algo que se puede remontar. Hemos estado acostumbrados a las vacas gordas durante muchos años y cuesta asimilar lo que nos está pasando. Recuerdo hace 25-30 años que íbamos a La Alamedilla solo 100 personas y perdíamos hasta en los entrenamientos, pero hay que darse cuenta del lugar al que hemos subido”.

Sin embargo, ambos han compartido con este medio de comunicación que no han visto adecuada la forma de irse juntos de Roberto Íñiguez y Aleksandra Crvendakic al Cukurova turco: “Ha sido de los mejores entrenadores que hemos tenido, pero las formas de marcharse no me han gustado particularmente por el hecho de haber abandonado el barco a mitad de temporada. Creo que tenía que haber agotado todo el año, eso es lo único que le puedo echar en cara. La marcha de Crvendakic tampoco me ha gustado, pero no ha estado al nivel que esperábamos por lo que sea. Resulta que se ha llevado a una jugadora nuestra y por ahí se ha comentado que podría haber tentado a Cazorla, que eso ya habría sido la gota que colma el vaso. No me gusta que quiera llevarse a gente”.

LA ILUSIÓN CON PEPE VÁZQUEZ

No obstante, la llegada de Pepe Vázquez ha sentado como un soplo de aire fresco y ‘Tito’ le ha mostrado su respaldo: “Desconozco qué solución se le puede dar, aunque confío en que Pepe Vázquez dé con la tecla y las jugadoras se tranquilicen. Todos pensamos que hay más calidad de la que se está viendo en la pista hasta el día de hoy” y ha añadido que “cuente con nosotros para todo y el apoyo es total. Sin la familia Recio no habríamos vivido lo que hemos vivido durante años en Würzburg. Eso es indudable y la ayuda de todos la tienen. Somos conscientes de que está siendo el año más duro para el ‘presi’, pero vamos a salir más fuertes como club en todos los sentidos y cada uno en la parte que le corresponde. Lo tengo clarísimo y se va a crecer frente a las adversidades”.

Así, se trata de una línea muy similar a la que ha tomado Joaquín, dado que ha indicado que “hay que levantar la moral y toca apoyar a Pepe Vázquez como entrenador. Si le han fichado, seguro que han acertado. Antes estábamos con Roberto y ahora debemos estar a muerte con él. Es una persona joven, con ilusión y estoy convencido de que iremos hacia delante. Han pasado una serie de cosas que pueden haber afectado psicológicamente a las jugadoras y es momento de arrimar el hombro. Hay que estar con él y con la familia Recio por todo lo que están haciendo. Les pido que no lo dejen, que vayan hacia delante y les brindo todo el apoyo que puedo. Estoy al mil por mil con ellos, ojalá confíen en la afición y todo en la vida tiene altos y bajos. Tienen que seguir creyendo en el baloncesto salmantino. Siempre puedes pensar que se pueden cansar por diferentes motivos, pero no tengo miedo por las palabras de Jorge Recio y creo que seguirá hacia delante. Es una temporada dura, aunque vendrán tiempos mejores y no van a abandonar”.

Por otro lado, la Marea Azul ha decidido mirar al futuro con ilusión y creen de sobra en las suyas para ser campeones, motivo por el que Anselmo ha espetado que “me gustaría ser optimista y se puede hacer, pero hay trabajo. Desde la ignorancia de un aficionado, por mucho baloncesto que veamos, pienso que hay mucho por hacer y Pepe Vázquez ha llegado en un momento complicado. Estoy seguro de que esta temporada le ayudará a crecer como entrenador y él mismo dijo que lo complicado es salvar a equipos en descenso, no venir al Perfumerías Avenida. Se puede conseguir y queda tiempo para ello, por lo que es posible. El nivel competitivo ha aumentado de forma general y entiendo que canse el mismo equipo gane siempre, pero no es mi caso (bromea). Otros pueden querer más variedad, aunque ojalá sea así para nosotros. Estamos muy mal acostumbrados y hay que ser conscientes de que vienen equipos con dinero de la mano de estructuras de ACB. En Salamanca hay una empresa que apuesta por el equipo al máximo".

Entre tanto, Joaquín, su compañero de grada, no ha ocultado que “las cosas están mal y es complicado. Las jugadoras han tenido lesiones y psicológicamente les ha costado superar la marcha del entrenador, pero espero que tiren hacia delante y creo que vamos a llegar a la final de la Copa de la Reina. ¿Por qué no vamos a creer en ellas? Y en los playoffs de Liga más de lo mismo. Esta temporada hay equipos con más presupuesto y existe una igualdad mayor, no es que solo perdamos nosotros, también Girona o Valencia. Es algo positivo para el campeonato”.