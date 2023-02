Jehu y el sistema del Salamanca UDS: "Yo juego un 3-4-3, no juego 5-4-1 o 5-3-2"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación de cara al partido con La Virgen del Camino.

Final: "Es muy importante el partido de este fin de semana por ser un rival directo en la lucha por el playoff. Perdimos en la primera vuelta con ellos y debemos conseguir la victoria en casa".

Bajas: "Mati y Pablo están en duda. Álvarito está sancionado".

Defensa: "Los primeros partidos jugamos de una forma y luego de otra. Fábio se puede adaptar, igual que Souley. Aún no hemos decidido si jugar con cuatro o tres atrás, las dos cosas nos sirven y los muchachos se han adaptado. Yo juego un 3-4-3, no juego 5-4-1 o 5-3-2. Buscamos ser agresivos. No creo que condicione a los jugadores. Gustavo jugaba de extremo por la izquierda y a Navas le pedimos que sea profundo".

La Virgen: "Insisto en que espero encontrarme a la mejor Virgen del Camino. Es un equipo que compite muy bien, que tiene clara su idea de juego y explota los errores que cometes".

Helmántico: "Espero que la afición pueda ayudar, pero si no es así, lo entiendo".

Césped: "Va mejorando porque no ha habido lluvias".

Camiseta del centenario: "No la vamos a estrenar aún".