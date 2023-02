Casañ, sobre Mawi: "No solo fue culpa del jugador, también del entrenador por no sacar el máximo nivel del jugador"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha comparecido frente a los medios de comunicación a causa del partido con el Linares Deportivo.

Semana: "Estoy contento por los chicos al llevar varios partidos sabiendo competir y debemos seguir así. Hay cosas a mejorar como en los goles. Será un partido difícil y el Linares es muy buen equipo. Es un equipo que sabe cómo y a qué juega, especialmente en su casa".

Fichajes: "Son casi todos gente joven salvo Chris. Es gente que viene a ayudar y estoy contento con los que han venido. Santos está para jugar, igual que todos sus compañeros de Unionistas".

Bajas: "Ramiro y Nabil. Me preocupa porque no tengo a todos, pero tenemos cuatro centrales y juegan dos. Nabil se lesiona el sábado pasado: le golpea un tiro de Santos y al caer se desestabiliza de la rodilla".

Neskes: "Puede jugar en cualquier posición. A los extremos les hacemos trabajar más y por dentro sí que te ayudan más los compañeros. Nos puede dar mucho en ambos lados".

Mawi: "Aquí no estuvo a ese nivel. No solo fue culpa del jugador, también del entrenador por no sacar el máximo nivel del jugador. Espero que contra nosotros no esté a ese nivel".

Once: "No es que haya muchos cambios o no. El equipo va en dinámica positiva y hay que ir ajustando cosas. No se trata de una revolución".