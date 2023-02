Un Ateneo de Salamanca que ilumine

A raíz de la columna que Luis Gutiérrez Barrio escribía la pasada semana en este mismo medio, quisiera profundizar en una cuestión que –como a otros muchos salmantinos– no me resulta indiferente. Quizás, en mi caso, no pueda hacerlo con su misma autoridad –ya que en la actualidad ocupa la presidencia del Ateneo de Salamanca–, pero en las siguientes líneas voy a tratar de recoger los principales motivos por los que considero que esta ciudad debe tener un Ateneo que sea referente en su vida cultural.

En el año 2002 Salamanca compartió con Brujas la capitalidad cultural europea, título que conceden dos instituciones –el Consejo y el Parlamento Europeo– para que en el curso correspondiente se muestre el capital cultural de estas. Si hoy, veinte años después, tuviéramos que mostrar de nuevo a nuestros colegas europeos el músculo cultural de la ciudad, no nos faltarían museos, conciertos, exposiciones, conferencias, tertulias y, por supuesto, un sinfín de actividades que se desprenden de nuestra longeva universidad pública. Sin embargo, entre tanto –y, a veces, tan poco– faltaría la actividad de una institución que es el centro cultural por antonomasia de muchas ciudades. Resulta fácil predecir que me refiero al Ateneo de Salamanca.

Podría hacer alusión a distintas ciudades españolas, pero en mi caso –dado que durante algún tiempo transité a diario sus calles– tengo que dirigirme a Madrid. La capital tiene excelentes teatros –qué decir del Teatro Real, del Valle-Inclán, del María Guerrero y de otros muchos– repletos de funciones, maravillosos conciertos, musicales, museos de referencia mundial –como el del Prado, el Reina Sofía, el Museo Arqueológico Nacional, etc. –, no le faltan las exposiciones –de ello se encargan instituciones como el Círculo de Bellas Artes– ni las conferencias, repartidas entre fundaciones, institutos… Pero no se engañen, el centro de la cultura en Madrid no está en la Gran Vía, ni en la Plaza de Oriente, está en la calle Prado número 21, en su ateneo. No crean que soy tan iluso como para pensar que un ateneo de tal altura se construye fácilmente, pero el capital humano de Salamanca merece la oportunidad de edificar el suyo.

Sin lugar a la duda, como el presidente del Ateneo de Salamanca ha expresado en numerosas ocasiones, el problema es la ausencia de recursos para mantener una sede digna. Es aquí donde me gustaría que estas líneas motivaran la acción de nuestras autoridades, sin importar su signo político, ya que –sin su apoyo– esta reconstrucción resulta titánica. En estos días de realidades líquidas, posverdad, sociedad del desconocimiento, etc. requerimos instituciones que edifiquen ciudadanía y –como afirmaba Luis Gutiérrez Barrio– hagan cultura más allá de la difusión. No sirve predicar el esplendor de épocas pasadas y crear un discurso monográfico que alude continuamente con nostalgia a la Escuela de Salamanca, a don Miguel de Unamuno y a otros muchos ilustres. Hace muy pocos días celebrábamos la festividad de Santo Tomás de Aquino y –en ella– no falto la cita a una de sus más célebres sentencias. En ella, el escolástico afirmaba que es mejor iluminar que solamente brillar. Por eso, precisamente en estos tiempos de leds y dispositivos cuyas pantallas brillan en nuestros bolsillos, necesitamos –quizás, más que nunca– un Ateneo de Salamanca que ilumine.