La próxima astronauta española vuelve a Salamanca

Sara García Alonso, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), recientemente seleccionada como miembro de la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha acaparado todas las miradas esta mañana, en el Auditorio de la Hospedería Fonseca, con motivo de las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León, organizadas conjuntamente por las cuatro universidades públicas de la comunidad (las universidades de Salamanca, Valladolid, Burgos y León). De este modo, regresaba a la capital charra, donde hizo su tesis doctoral, recibió el premio de excelencia investigadora por la Universidad de Salamanca en 2019 y sus primeros pasos profesionales llegaron en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.

García Alonso manifestaba a ICAL la necesidad de mostrar la labor investigadora en las mujeres: “Eventos como este son de una importancia crucial porque tenemos un talento femenino masivo y a veces el problema es que no se visibiliza. Aquí podemos compartir nuestra investigación con el público en general y eso es importante para poner en valor todo lo que somos capaces de hacer y el talento que hay”.

En cuanto a la carencia de perfiles femeninos en ámbitos científicos, reconcocía que "es algo que nos preguntamos. Yo desde niña sabía que me gustaba esto, la ciencia y la tecnología, y nunca me puse límites. Pero es verdad que no sé si por miedo, por inseguridad, por falta de referentes, por creerse menos capaces, por ciertos estereotipos, quizá no se animan. Y para nada hay carreras de hombres y de mujeres, hay que abogar por animarlas a conseguirlo y fomentar su curiosidad e interés”.

Más de 400 matriculados

El encuentro celebra su novena edición este jueves y el viernes en Salamanca con más de 400 matriculados y muchas novedades. Entre las más destacadas, está la incorporación de estudiantes del Bachillerato de Investigación/Excelencia (BIE) de Castilla y León que desarrollan un proyecto de investigación. En total, hay 163 ponentes, a través de 54 comunicaciones orales, 118 pósteres (entre ellos, 29 de alumnos de los BIE) y 20 comunicaciones flash.

Asimismo, consolidando la línea iniciada el pasado año, el evento incorpora nuevos socios internacionales del ámbito iberoamericano: la Universidad Vasco de Quiroga de México y dos centros públicos portugueses, el Instituto Politécnico de Coimbra y la Universidade do Minho. El objetivo es incrementar la visibilidad de la mujer en el ámbito científico, a la vez que se potencia el intercambio cultural y el posible desarrollo de proyectos conjuntos.

De esta forma, las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León se consolidan como uno de los mayores eventos científicos que se celebran anualmente en la comunidad y como referente nacional. Además, por primera vez se hacen coincidir con las actividades del 11 de febrero, declarado Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia.

La apertura

La inauguración del evento tenía lugar esta mañana con la participación de José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca; Enrique Baeyens Lázaro, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad de Valladolid; José Miguel García Pérez, vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Burgos; Carlos G. Polanco de la Puente, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de León; Mar Siles Lucas, delegada institucional del CSIC en Castilla y León; Blanca Ares González, directora de Universidad e Investigación de la Junta de Castilla y León; Ana Suárez Otero, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca y concejala de Familia e Igualdad de oportunidades y Oficina de Bienestar Animal; y Ana Belén Gil González, profesora de la Universidad de Salamanca y directora de las Jornadas.

Posteriormente, empezaban las diferentes sesiones, organizadas por áreas temáticas: Medicina y Ciencias Biomédicas; Ciencias de la Tierra y del Medioambiente; Ingeniería y Arquitectura; Matemáticas, Estadística y Economía; Química; Física; Tecnología; e Ingeniería Química. Participarán cinco investigadoras senior destacadas por su excelencia científica y reconocida trayectoria e investigadoras más jóvenes, que realizarán sus presentaciones en cada una de las tres modalidades, con tiempo para el debate. Asimismo, se desarrollarán talleres formativos. Finalmente, el viernes 10, a partir de las 20:00 se llevará a cabo la entrega de premios y la clausura.

Las ponentes

Las investigadoras senior que participarán en esta edición son María Victoria Mateos Manteca, investigadora clínica en Hematología y Hemoterapia en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y en el IBSAL, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y recientemente reconocida como mejor investigadora clínica en mieloma del mundo; Blanca Ausín González, investigadora del Grupo de Geociencias Oceánicas de la Universidad de Salamanca y líder del proyecto PASSAGE, financiado por el Consejo Europeo de Investigación mediante una ERC Starting Grant; Sara García Alonso, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), recientemente seleccionada como miembro de la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA); Rosalba Fonteriz García, investigadora del Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología de la Universidad de Valladolid-CSIC; y Pilar Muñiz Rodríguez, catedrática de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Burgos.

Seguimiento online

Las sesiones, algunas de ellas en paralelo, se retransmitirán en directo y en abierto. Las que tienen lugar en el Auditorio, a través de USAL TV (https://tv.usal.es/ ), y las que se celebran en la Sala Menor, a través del Canal de YouTube de las Jornadas (https://www.youtube.com/channel/UCh_krnqohZnOUUY_UPokGOg ), tanto para aquellos inscritos en la modalidad online como para todas aquellas personas que deseen visionar el evento, sin necesidad de registrarse.