Paco Caste: “Los salmantinos necesitamos juntarnos por un proyecto bonito como el que tuvimos con la UDS”

Paco Caste fue uno de los hombres importantes en los últimos años de vida de la Unión Deportiva Salamanca y ha repasado su vida actual, la etapa en el club centenario, el Helmántico o los proyectos de Unionistas y el Salamanca UDS, por lo que ha realizado un diagnóstico del futuro.

SU VIDA ACTUAL

“El fútbol era un disfrute y no era mi profesión, ya que estaba en él casi de casualidad. Yo me dedico al sector inmobiliario, tengo una oficina en la calle Zamora, concretamente en Rodríguez Fabrés, que se llama ‘Aches’ y lucho con el día a día, los bancos, los clientes y con el comercio salmantino”.

ETAPA EN LA UDS

“Estuve en el fútbol desde 2006 y fueron un montón de años hasta que desapareció la Unión. He sido siempre una persona de fútbol base y entré de la mano de Juanjo Pascual porque había jugado en las categorías inferiores, en División de Honor, y lo conocía todo a la perfección, empecé con mucha ilusión para dar un golpe encima de la mesa y que se tratase mejor a la base o la gente joven. Luego existió la etapa del Concurso de Acreedores, que se fue Juanjo y un grupo de salmantinos tuvimos que llevar el club hasta el final. Hubo ciertas frustraciones y de 2010 a 2013 fue duro, igual que para todos los de Salamanca. Recuerdo que llegaba a la oficina, atendía a la prensa, no paraba de trabajar… y lo noté en mi negocio, en la familia y en mi salud. La UDS era algo que teníamos en el corazón, aunque también se consiguieron logros y hubo de todo”.

CENTENARIO DE LA UNIÓN

“La UDS es un sentimiento y eso no se pierde. El que ha sido socio o jugador de la Unión te lo dirá. El Salamanca no ha sido solo once futbolistas, ha sido una pequeña gran empresa de la ciudad por los administrativos, médicos, entrenadores o cualquier persona que haya pasado por ella, igual que las familias del fútbol base. Es un sentimiento que no se va a perder ni en 200 años. Es un centenario que se vive con pena porque la ciudad esté dividida en dos equipos y no tengamos el sentimiento conjunto, que es algo que se ha perdido”.

LOS RECUERDOS

“Me quedo con el aprendizaje, el amor y el esfuerzo que hicimos por intentar que no se disolviera la UDS. Conocí a mucha gente y no fue un honor que la Unión desapareciera conmigo, pero sí que lo fue darlo todo junto al resto de gente que estuvo en la directiva conmigo, que éramos todos de Salamanca los que dimos el alma hasta el final”.

UNIONISTAS

“Mucha gente me pregunta qué me parece y es una pena que todo se haya dividido, pero Unionistas es el fútbol pasional, un proyecto bonito y que me gusta cómo lo están desarrollando… es para felicitarles”.

SALAMANCA UDS

“Hay un señor que llega y pone su dinero, por lo que todos debemos pensar que es su empresa y se quedó con el Helmántico, que es el sitio en el que nos gusta estar por ser la Catedral de nuestro fútbol y es una pena la división. Con el tiempo, igual se puede unificar todo, quizás…”.

EL DEPORTE CHARRO

“La división del fútbol ha creado problemas, está claro. Es un deporte que te da vida, pero también existen el Santa Marta, el Hergar, el Monterrey… y el ser humano lo necesita para vivir. Sigo mucho el mundo de la base y lo veo, aunque también juego con la Asociación de Veteranos”.

EL HELMÁNTICO

“Esto es una empresa y hay una persona que se gasta el dinero, pero es una pena lo del césped porque siempre fue espectacular. Se está perdiendo, aunque hay un señor que hay que darle las gracias más allá de que veamos cosas que no nos gusten. En mi etapa en el club he visto a mucha gente que puso dinero y salió escaldada. Hay que darse cuenta de que se gasta su patrimonio en que haya juego en el Helmántico… y no hay más remedio que ver hasta qué punto aguanta Lovato”.

LOVATO DEBE ASESORARSE

“Ya llevan suficiente tiempo en Salamanca para saber lo que tienen que hacer. Es un empresario mexicano y ha venido a una ciudad nueva, en la que debe asesorarse con gente de ella en el mundo del fútbol. Veo que no hay nadie en el campo de aquí, tampoco directores deportivos de la casa y no hay gente de la base, aunque ahora va cogiendo un poco más de luz con Valverde y Lozano. Lovato debe empatizar con la ciudad, los socios y hablar con gente del fútbol local. Si no sabes hacer eso, te cuesta”.

FUTURO

“El fútbol está tocado y es un deporte que lo controlan los grandes medios de comunicación. Los salmantinos necesitamos juntarnos por un proyecto bonito como el que tuvimos, aunque eso es complicado”.