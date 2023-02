Del Álamo, ante su participación en la Copa Chenel: "Es una buena oportunidad para demostrar que sigo con la llama encendida"

Esta temporada 18 toreros lucharán por convertirse en el ganador de la Copa Chenel 2023, y entre ellos se encuentra el salmantino Juan del Álamo, que tras pasar un díficil 2022 encara esta cita "muy ilusionado y con paciencia hasta que lleguen otros carteles". Se trata de un certamen que se celebra en la Comunidad de Madrid y un gran escaparate para los diestros. El triunfador del pasado año, Francisco de Manuel, consiguió acartelarse en Las Ventas gracias a ser el vencedor de la Copa Chenel.

"Ya son muchos años en la profesión, y es cierto que he pasado por baches, pero se me presenta una buena oportunidad para demostrar que sigo con la llama encendida y ese gusanillo dentro. A pesar de todo siempre me he sentido y me sigo sintiendo torero", declara el salmantino Juan del Álamo.

En el 2022, las cosas se complicaron para Del Álamo. Afrontó la temporada sin apoderado y el propio matador de toros decidió colgar el traje de luces para "dignificar la profesión". A pesar de ello le sirvió para "madurar fuera de la plaza" y para comenzar esta temporada siendo "mejor torero" tras verlo todo desde otra perspectiva diferente.

"Ahora la situación es distinta que otros años, tanto en el mundo del toreo como en mi persona. Es cierto que ahora mismo pongo todo el peso en esta Copa Chenel porque es lo que tengo y el fin es irme clasificando para intentar ser uno de los finalistas. A pesar de ser una gran oportunidad, ya que somos pocos los elegidos, es cierto que dependiendo la ganadería que te toque ya que es todo por sorteo será más difícil o menos", asegura Del Álamo.