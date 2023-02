Jehu y el posible título de primer entrenador de Dueñas en la 23/24: "Si me toca cumplir, ascender y tener que irme, no pasa nada"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de la temporada de su equipo, el papel de Rafa Dueñas, el sistema, las críticas, el futuro... y mucho más.

Malos resultados: "La sensación es de mal estar y de rabia porque no acabamos de ser consistentes en los partidos. ¿Lo que hay que corregir? Debemos ser más contundentes en las áreas y contamos con muchos acercamientos, pero no finalizamos. Con muy poco nos hacen mucho daño".

Rojas y expulsiones: "Es un tema delicado y estamos siendo muy penalizados, pero debemos saber jugar con ello. Toca ser más contundentes en las áreas. Debemos darle las mínimas armas a los árbitros para que no nos pasen estas cosas".

Los árbitros les miran con lupa: "Hay muchos jugadores que dicen que nunca les habían pitado así en otros clubes, pero no es excusa y tenemos posibilidades para resolver partidos. Remar con esto sí que marca, aunque no me gustan los pretextos".

Tres centrales: "Me gusta este planteamiento y no lo veo como una línea de 5. Yo juego 3-4-3, no 5-3-2 o 5-4-1. Lo que quiero es tener más estructura atrás y libertad arriba. El partido contra la Cultural es anecdótico porque era muy difícil jugar en un campo así, pero contra el Santa Marta sí que pisamos más el área. No estoy cerrado a un sistema en particular".

Jugadores desubicados: "A Javi Navas le pedimos mucho en lo ofensivo, por eso digo que es un 3-4-3. A Gustavo le conozco de hace mucho tiempo y él ha jugado a perfil cambiado. El jugador tiene más adaptabilidad de lo que uno cree. Hay que ver el día a día para entender los motivos de tomar estas decisiones. Hoy te puedo decir que pasaré a jugar con cuatro y mañana lo contrario. Lo importante es tener la idea de ser agresivos con el rival".

Las críticas como entrenador: "Siempre se ven de la gente que las dan y en eso nos basamos, igual que cuando era futbolista. Si se critica con argumentos, uno escucha. Yo no soy el más listo de todos. Me encanta la presión, el estrés y me desenvuelvo genial. No lo tomo como algo incómodo".

Los de arriba pinchan y no se aprovecha: "Me da muchísima rabia y me molesta esta situación. Yo sabía que los de arriba dejarían de ganar todo y hay más urgencias en todos los equipos. La historia puede cambiar".

Barrera mental: "Muchas veces influye más la mente que otra cosa. En el Mundial lo hemos visto y un partido cambia en una jugada por lo emocional. La cabeza es clave y el equipo está tocado, pero no hemos podido salir de este bache. Es lo que hay y toca trabajar sobre ello, que es el punto pendiente que me queda como entrenador del Salamanca este año".

La presencia de Dueñas le hace recibir más críticas: "Puede ser, pero tampoco pasa nada. Puedo entender muchas de las críticas que le hacen a Rafa en todos los planos, pero si de algo sabe es del campo de juego. Es su especialidad. No entro en lo demás, solo hablo de lo que sucede en el cuerpo técnico del primer equipo del Salamanca".

Falta de estructura en el club: "El club lo sabe y estará trabajando en ello. Hay cosas que no se han dado como queríamos, pero se buscará la manera de tener la estructura que se necesita".

Fichajes: "Siempre estamos con la ventana abierta y si aparece alguna oportunidad, seguramente la aprovecharemos".

Joel: "No sé la situación al 100% porque debemos ir al médico a Madrid y no puedo decir más. Es una temporada corta y veo complicado que pueda volver a jugar en este torneo".

Futuro: "No me interesa. Estoy enfocado en ascender. Es una situación casi idéntica a mi época de jugador y estoy convencido de que acabará igual".

El entrenador del curso que viene: "Nunca me lo he planteado y no sé si Rafa tendrá el título mañana, en junio o en un año. No es algo que me preocupe. Si me toca cumplir, ascender y tener que irme, no pasa nada; si me toca ascender y quedarme, mejor".