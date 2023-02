El casi Balón de Oro de Joao Alves o el capricho de Vicente Calderón por el césped del Helmántico: las anécdotas del libro 'Latidos de la Unión'

El libro 'Latidos de la Unión' ha sido presentado en el Teatro Liceo en este 9 de febrero de 2023, día en el que se cumpliría el centenario de la UDS si no hubiera desaparecido en junio de 2013. Sin embargo, la obra escrita por Paco Cañamero y Carlos Mateos ha recordado sus historias durante 90 años.

Además, el acto ha estado moderado por Roberto Benito, mientras que la introducción la ha llevado a cabo Gabriel Alonso a modo de speaker a la vez que ha sonado el himno del Salamanca. Todo ello ante la mirada de gente con pasado en el club como directivos, entrenadores o jugadores.

Por su parte, Paco Cañamero ha contado algunas de las anécdotas más interesantes de tantos años como el Balón de Oro que casi logra Joao Alves y que se llevó el inglés Kevin Keegan. Además, el portugués ha aprovechado la ocasión para mandar un saludo. Además, uno de los 'padres' de la pieza ha contado que "a Vicente Calderón, presidente del Atlético de Madrid, le apasionaba ver los estadios y le gustó Helmantico por el césped que tenía" y ha añadido que "quiso fichar por el doble de dinero a la persona que lo llevaba, pero él lo rechazó al no poder abandonar a la Unión".

Entre tanto, Carlos Mateos ha comentado lo siguiente: "Viajé nueve años con la UDS y fui socio en Fondo Sur, por lo que esto es solo traducir a tinta lo que vivimos. Con algunos he sido un poco cabrón entrevistando (bromea) y la idea surge a raíz del centenario, dado que Cañamero me invitó a participar. Lo que hacemos es recordar. La gente te cuenta cosas que no has vivido, pero lo haces tuyo. Joao Alves ha contado su historia en la UDS con el prólogo".