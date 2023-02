¿Cómo Reconocer Texto de PDF a través de OCR?

Ahora bien, ¿qué pasa cuando el texto ha sido escaneado y no se le ha aplicado esta función? Pues esto es lo que se conoce como reconocer texto PDF. Una función con la que solo los mejores programas cuentan y permite convertir un archivo portable en uno editable.

El OCR ha representado para la sociedad una herramienta importante, pues ha facilitado la introducción de datos digitales dejando a un lado el teclado. Además, permite registrar, soportar y almacenar digitalmente toda la producción de información manuscrita o tipografiada, incluso la que se escribe con la mano

¿Qué es el OCR?

El OCR representa las siglas inglesas para Optical Character Recognition, o lo que es lo mismo en español, tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres que ha sido diseñado para reconocer textos una vez que son digitalizados.

Es un programa utilizado ampliamente para escanear documentos o traducir textos dentro de una imagen, que la convierte en un formato editable. Lo que facilita este reconocimiento es agregar, editar y borrar texto en escaneos de imágenes o archivos, que, de otro modo, no serían accesibles para su edición digital.

¿Cómo convertir un PDF escaneado en un PDF editable con PDFelement?

PDFelement es un software especializado que ofrece la función de OCR desde un escáner o un documento portable (PDF), garantizando en todo momento alta calidad y capacidad de búsqueda HD. Para hacer este proceso de conversión, se ha preparado una estupenda guía de 3 pasos:

Dentro del programa, abrir el documento o PDF ya escaneado que necesita ser convertido. Es tan sencillo como dar clic en “Abrir Archivo”.

ya escaneado que necesita ser convertido. Es tan sencillo como dar clic en “Abrir Archivo”. Hacer clic en el botón “Realizar OCR” para incorporar esta tecnología al PDF en cuestión. Una ventana emergente se encargará de hacer el recordatorio de esta necesidad.

para incorporar esta tecnología al PDF en cuestión. Una ventana emergente se encargará de hacer el recordatorio de esta necesidad. Cuando haya sido transformado a un PDF con OCR, el documento ya estará disponible para su edición. Se podrá abrir el archivo convertido en el mismo programa para su respectiva edición, tan solo haciendo clic en “Editar”.

Y no solo eso, PDFelement permite convertir los archivos transformados en archivos editables en otros formatos como Word, Excel, PowerPoint, diferentes extensiones de imágenes, entre otros.

¿Qué puede hacer PDFelement para PDF OCR?

Los archivos PDF son una tecnología que logra el almacenamiento de documentos, imágenes y más por mucho más tiempo sin que se alteren o corrompan. Además, este tipo de archivos cuenta con la ventaja de tener un peso reducido comparado con otros sistemas de archivos.

No obstante, en muchos casos, los PDF’s no pueden editarse porque no cuentan con la tecnología de reconocimiento óptico. Para convertirlos en documentos fáciles de trabajar, existen programas como Wondershare PDFelement que ayuda a integrar la tecnología OCR y bajo estas líneas se va a explicar cómo PDFelement se especializa en operaciones de OCR.

Edita texto en documentos PDF escaneados

En muchos casos, los trabajos de oficina requieren el envío de archivos PDF con ediciones particulares, específicas. Hay una variedad de programas que ofrecen el servicio de tecnología de OCR pero una vez aplicado, no se puede editar el archivo final. Esto quiere decir que ese editor de PDF no tiene incorporado el reconocimiento óptico.

Con PDFelement se podrá reconocer texto en PDF escaneado, ya que se integra fácilmente dentro del editor. Además de conservar todo el detalle en el resultado final, permite obtener un documento editable y por completo legible con capacidad de búsqueda, además de que tiene una gran compatibilidad con diversos idiomas

Convierte imágenes en formato editable de Microsoft Office

Cuando se escanean imágenes, son transformadas digitalmente a los formatos respectivos (PNG, JPG, entre otros). Estas imágenes podrían contener texto, pero al ser escaneadas y transformadas a formatos de imagen, estos no son compatibles con editores de texto como Word.

Con la tecnología de Reconocimiento OCR, se puede escanear cualquier imagen, hacer su texto legible, editable e incluso traducible. El usuario con total comodidad podrá agregar o quietar lo que quiera.

Extrae datos de PDF escaneados

Muchos trabajos o aplicaciones requieren extraer información de fuentes como formularios escaneados. La extracción de este tipo de información con el software adecuado hace que la obtención, edición y reorganización de los datos en el ordenador sea más fácil y rápida, disminuyendo costes y tiempo.

Este proceso de extracción de datos lo que hace es una transformación de los formularios en hojas de cálculo perfectamente editables, en programas como Microsoft Excel. Y la forma de hacerlo es tan sencilla como abrir el formulario en PDFelement, buscar la opción “formulario” y hacer clic en “extraer datos de los campos”.

Transforma por lotes archivos escaneados en archivos editables

Por último, no importa la carga de trabajo que exista, porque reconocer texto PDF por lotes también es posible. PDFelement cuenta con la opción de transformar archivos PDF en lotes a archivos legibles y editables en poco tiempo.

Lo que hay que hacer es abrir los archivos (previamente organizados) que requieren la transformación a OCR dentro de PDFelement, luego seleccionar el idioma en el cual el OCR trabajará, de acuerdo con la información que se obtiene de los PDF, seleccionar la carpeta donde se guardará los archivos legibles OCR y listo, solo hay que hacer clic en “empezar” y el programa se encargará del resto.