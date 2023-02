Adolescentes en riesgo personal y social

La mayor parte de los adolescentes actuales están básicamente bien socializados, aunque viven en una sociedad con más libertad, pero con más riesgos.

De hecho, una minoría importante, las estadísticas son muy variables e imprecisas, están en riesgo personal y social; es decir, pueden tener problemas, que también sufren los sufren las familias, la escuela y la sociedad.

Esta es la última consulta sobre el tema:

“Querría preguntarte mi querido profesor, por un dilema que tengo importante y no sé cómo gestionarlo. Una de las empresas con la que colaboro, me pidieron que hiciera una sustitución a un compañero que ha sido padre, para atender a sus alumnos de la UEC (Unidad de Escolarización Compartida). Esa sustitución serían 6 sesiones de dos horas e impartiendo Educación sexual (he dado ya 3 clases y todas ellas me dan ganas de cortarme las venas metafóricamente).

Sitúate, son indisciplinados, prepotentes, machistas, maleducados, conflictivos, groseros, pasotas, homófobos a los extremos…, conflictivos…de familias desestructuradas.

El motivo es que creo que puedo hacer algo y no sé cómo. No puedo dar la educación sexual como todos los capítulos que podíamos decir paso uno y paso dos, porque entonces se monta la de Dios. Así que voy buscando que les puede interesar. El primer día hable: EDUCACIÓN SEXUAL VS EDUCACIÓN PARA EL AMOR. Hablamos de sexo, genero, identidad y orientación sexual; Algunas de las prácticas y los derechos sexuales. Educar para el amor. El segundo día hable: DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD. Sexual en la infancia, adolescencia y juventud. Concepto de amor y los ideales románticos. Y los mitos. Hoy he hablado del MAPA ERÓTICO lo que he podido y …… Luego he respondido a preguntas surrealistas (como siempre hacen) “si se les debe pegar a las mujeres cuando te lo pueden porque son zorras…. Que la guarra cuando le di por culo me dejo mierda en la punta la asquerosa”… y esto no me escandaliza, lo que me revienta es que hay un chico que es homosexual que le hacen el vació y bueno…y son para….

A lo que iba, hay una película de Hilary Swank que se llama diarios de la calle y me gustaría el conseguir en estas 3 clases que me quedan, un pequeño cambio que los hiciera captar la atención. No sé qué, porque yo jamás me había sentido perder el tiempo y no saber no de que hablarles (cosa extraña en mi) o si hay algún juego que les pudiera crear interés. ME ENCANTARÍA QUE ME ASESORARAS”.

Ya ve, son un grupo especial, pero tenemos demasiados grupos especiales y una minoría en institutos o en formación profesional con deficiencias grandes en socialización y en cuidados de sí mismos.

Las estadísticas de suicidios, consumo de alcohol, prácticas de riesgo y diferentes formas de maltratos entre iguales en varios campos y a los padres y abuelos.

No digamos las dificultades que sufren algunos profesores.

Algo muy importante estamos haciendo mal. Todos los gobiernos ponen el énfasis en cambiar la Ley de Educación, no pocas familias se contentan si tienen buen rendimiento escolar y no cometen conductas sociales conflictivas.

Los profesores son cada vez más profesores y menos maestros y se sienten muy presionados para que saquen buenas notas y hagan buen examen de acceso a la universidad.

Los alumnos solo han conquistado poder tomar decisiones sobre su tiempo de ocio , con un periodo previo de conflicto con la familia. No pocos sienten que su vida está escindida en dos: tiempo escolar y familiar (es su tiempo de sufrimiento) y tiempo de ocio (en el que son tentados para hacer locuras).

Y usted ¿Qué opina? ¿Se atreve a pensar y decir qué podríamos hacer?