Unai Veiga y Neskes lo tienen claro en su presentación: "Unionistas es un sitio de puta madre"

Unai Veiga y Neskes ya han sido presentados como jugadores de Unionistas después de haber debutado ya con el conjunto blanquinegro.

NESKES

Debut: “Las sensaciones fueron muy buenas y la afición también me ayudó”.

Posición: “La idónea es mediapunta, pero el año pasado he jugado como pivote. No soy un extremo de darle amplitud al campo, sino de meterme más por dentro”.

Afición: “Me sorprendió mucho y la gente apoya”.

Casañ: “Me puso de extremo el primer día y luego hablé con él, pero yo me adapto a todo. Me tocó jugar ahí y estoy encantado. Puedo jugar en la zona de ataque en todas las posiciones”.

Segunda División: “Jugué muchos partidos en ella y no me lo creía al principio por el salto que era, pero ahora han sido otras circunstancias por los minutos que he tenido. Unionistas es un sitio de puta madre. No hay grandes diferencias en la categoría”.

UNAI VEIGA

Llegada: "Agradezco la oportunidad y no sabía nada de la oferta en verano. Mi agente no me habló de ella, por lo que decidimos ir a Algeciras".

Competencia: "Nadie regala nada y hay mucha competitividad. Habrá que pelear, que es algo bueno".

Aportar: "Puedo dar equilibrio, calidad y trabajo al equipo".

Casañ: "Estamos para ayudar".

Dificultad de Primera RFEF: "Todos los partidos cuestan y ya lo hemos visto contra el Córdoba o con el último clasificado. La salvación es el primer paso y hay calidad para optar a más".