No se podrá construir una residencia de estudiantes en el solar de Bretón

La edil Carmen Díez también asegura que el Convento de las Úrsulas no se puede convertir en hotel

La concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Díez, ha abordado esta mañana temas recientes referidos al Patrimonio de la ciudad. En concreto, en relación con el solar de la Plaza del Bretón donde está prevista la construcción de una residencia de estudiantes con 110 plazas, comentaba que no se podrá llevar a cabo ya que hay un recurso sobre la licencia ambiental y, además, "la empresa no tiene la licencia de obras". En este sentido, añadía que "es una residencia de estudiantes, no un colegio mayor, que exige convenio con alguna universidad de la ciudad".

Por otra parte, sobre el antiguo Convento de Las Úrsulas, en el que la Fundación Las Edades de Hombre quiere montar un hotel, Díez aseguraba que "no puede ser", por cuestiones legales. Sin embargo, desde Podemos Salamanca proponen que se aproveche el inmueble para "una residencia de mayores, ya que estaría permitido este uso residencial comunitario".

Finalmente, sobre las irregularidades relacionadas con el exasesor del Ayuntamiento para el Peace City World, solicitaba una comisión de investigación y la dimisión del concejal de Turismo, Fernando Castaño.