El representante de una multinacional inversora de Arabia Saudí, insiste: "Seguimos creyendo en el proyecto Peace City World, no está en peligro"

Sigue la polémica respecto al proyecto de Peace City World en tierras charras. Habla para SALAMANCArtv AL DÍA Luis Miguel López Negro, representante con poderes del presidente del Consejo de Administración de Funnon Trading Company, una multinacional de Arabia Saudi especializada en la importación de productos y en la inversión. "Estoy muy ilusionado porque Salamanca sea Peace City, este es un fabuloso proyecto mundial, algo muy bonito, creo en ello y no está en peligro", afirma.

Con estas declaraciones, sale al paso de las críticas a la visita que tuvo lugar en la capital salmantina hace un semana de un grupo de inversores interesados en el proyecto de Peace City World en tierras charras. "Estuve los siete días viendo que empresas estaban interesadas en un proyecto tan fantástico de ciudad inteligente y la imagen que se llevaron fue fabulosa", añadía.

López Negro, vallisoletano de nacimiento, lleva cerca de 50 años trabajando con inversores de Arabia Saudí y de países vecinos, como Kuwait o Emiratos Árabes, por eso, ante las informaciones que ponían en duda este proyecto, afirma que "no puedo tolerar que mi propia gente ponga pegas" y pone la mano en el fuego sobre la seriedad de los inversores a los que representa, ya que con ellos, desde hace década, "jamás quedó pendiente de pagar una peseta".

Además, explica que los principales medios informativos de Arabia Saudí están dando "publicidad de este proyecto" que, a pesar de las críticas que ha leído, "no está en peligro, creo que lo podemos sacar adelante, a pesar de ellos". En este sentido, avanza que se crearían nuevas fábricas, un nuevo aeropuerto, el puerto seco... Este año veremos muchas cosas hechas, al principio vamos lentos y buscando seguridad, pero en el momento que empiece a funcionar va a ser una locura".

No obstante, advierte que si no saliera adelante se "perderían miles de puestos de trabajo" y considera que los resultados de las elecciones de mayo serán claves para ver qué sucede. "Creo en ello, pero ya vale de tomaduras de pelo, no voy a empujar a ninguno de los inversores hasta que vea que no hay ningún chorizo a la vista". Finalmente, explica que si hubiera dificultades para desarrollar estas inversiones en Salamanca, "nos vamos a Túnez, Angola, Turquía, donde nos esperan con los brazos abiertos".