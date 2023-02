En la cultura popular, sobre todo en el ámbito digital, se ha asumido que las modas son cíclicas. Se reivindica la estética ochentera o noventera a través de llamativas prendas y es auspiciada por ritmos pegadizos que reviven los sábados por la noche. Lo que parece responder a un simple deseo de diversión puede corresponderse más a la necesidad de evadirse a una falsificación edulcorada, a la vida no vivida, pero es otra cuestión sobre la que tendré que volver más adelante.

Parece ser que ahora estamos volviendo a los 2000. Una amiga me comentaba preocupada que en las pasarelas no tardaría en volver la anorexia extrema tan típica de esa década, aunque esta nunca haya desaparecido por completo como hubiéramos deseado. Cierto es que vivimos en una cultura compuesta por rápidas imágenes cuyo fin es grabarse en las cabezas y ser repetidas hasta la saciedad. En las redes sociales se popularizan los hashtags que abogan por la aceptación de todos los cuerpos, por la salud mental y por más nobles iniciativas. Sin embargo, al mismo tiempo podemos encontrar un buen puñado de publicaciones virales que abren la puerta a la mayor toxicidad. Con ambas cosas sobre la mesa, es normal que la gente pierda la fe en la humanidad, pues esto se trata de una terrible contradicción. ¿Realmente podemos afirmar que avanzamos como sociedad o estamos destinados a repetir nuestros errores? Quiero creer que sí, que hemos avanzado, que el odio se va diluyendo, pero en esta lucha las redes sociales son un arma de doble filo que suelen empuñar los peores.

También hace poco se revelaban las actitudes extremadamente dañinas de dos youtubers que habían ganado mucha popularidad hará unos 8 años atrás y aún conservan, aunque en otra plataforma. Si en sus vídeos ya demostraban que, quizás, no eran trigo limpio ni mucho menos modelo de todos los niños que los veían, ahora queda demostrado que su supuesto “humor” fue el vehículo perfecto para el odio. De nuevo pienso que hemos avanzado porque la gente, al menos no la mayoría, no les ríe las gracias. Hay que reflexionar más sobre a quién hacemos famosos y a costa de quién.

Por ello, ya que en ocasiones parecemos abocados a repetir patrones estéticos pasados, es necesario que sepamos discernir sobre qué debemos recuperar y qué es mejor dejar atrás. Practicar una correcta nostalgia en la que solo vuelvan los ritmos del 2000 de Britney Spears.