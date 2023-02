La historia de Bombonería Sven, un negocio revelador en Salamanca que celebra sus bodas de plata

Sven Bombonería está de celebración. Este año cumplen 25 años, las bodas de plata de un negocio revelador en Salamanca que ha supuesto un antes y un después en el mundo de la bombonería. Entusiasmo, ganas y miedo acompañaban a Marcos Sevilla, propietario del negocio, en su andadura en el año 1997, cuando le regalaron una caja de bombones de esta marca.

Ahí comenzó un negocio que en la actualidad es todo un referente. “En el verano de 1997 me regalaron una caja de bombones Sven. Los probamos, nos gustaron y nació la idea de comercializarlos aquí en Salamanca, porque no los había”, explica Marcos. Se pusieron en contacto con el fabricante de la marca, cuya sede central se encuentra en Calpe (Alicante). “Hablamos, me dieron las pautas y me ayudaron para poder montar la bombonería que hoy tenemos”.

Ubicada en el barrio del Oeste, concretamente en la calle Wences Moreno 10, eligieron este lugar porque “los locales en centro eran muy caros, nos apareció esta oportunidad y nos decantamos por ella”. Así, el 27 de noviembre de 1997, comenzó este proyecto y continúan con el mismo local desde hace 25 años.

La ayuda familiar fue fundamental para ponerlo en marcha y haciendo un recorrido por todos estos años, Marcos explica que ha habido momentos muy felices y otros duros. “Mucha gente no apostaba por este proyecto, porque era una idea un poco rara y estrambótica para ese momento en Salamanca. Nunca se había visto por esta zona algo similar, una tienda solo de bombones. Muy poca gente apostaba por ello”.

La pandemia también supuso un punto de inflexión, unos meses “duros y difíciles” que han sido protagonistas de la evolución del negocio. Pero al final, el balance es positivo. “Nos sentimos orgullosos y felices de que, 25 años después, Bombonerías Sven siga para delante”.

Un referente en el barrio del Oeste pero también en toda Salamanca; Bombonería Sven tiene el reconocimiento por parte de la gente y de los clientes que apuestan por sus productos. Una marca reconocida que ya tiene un nombre en el sector.

Productos

Entre la gran variedad de productos que ofrecen se encuentran más de 100 tipos de sabores diferentes. Mucha variedad, pero todos igual de exquisitos y deliciosos. Sabores que han ido evolucionando con el paso de los años, pero sin perder su esencia. Hay más variedad que al principio.

“Es verdad que hay una gran diferencia, y es que al principio se hacían los productos de forma más artesanal, más con moldes, con las manos. Ahora ya existe una pequeña cadena que los va haciendo”, explica Marcos. Cuando comenzó la aventura en Salamanca, la fábrica abastecía solamente a dos tiendas en toda España, la propia de la fábrica en Alicante y la de Salamanca.

Ahora mismo ofrecen en torno a 80 – 100 variedades diferentes de bombones. Uno de los más vendidos es el de fresa, fruta de mar, pralinés y cremas. Las especialidades también gustan mucho, y sus clientes día tras día lo van confirmando.

Los regalos también son una importante seña de identidad de Bombonerías Sven. Estos, además de sus cajas tradicionales, también pueden ser envasados en diferentes recipientes decorativos o bien en paquetes personalizados elegidos y diseñados por los propios clientes. Entre sus especialidades figuran los bombones y chocolates sin gluten, azúcar y lactosa, siendo estos bombones cada vez más demandados por algunos consumidores. Ofrecen y crean envases de todo tipo. Cerámica, cristal, bandejas, botes, latas, bomboneras o cajas con diversas formas.

Así como los eventos, para los que también trabajan de forma exclusiva. “Los trabajamos con envases específicos para regalos personalizados e individualizados. Con cajitas pequeñas para entre 4 y 6 bombones, y también con diferentes materiales y de diferentes formas”. Siempre al gusto del cliente.

Por otro lado, Bombonería Sven ofrece también a sus clientes una amplia gama de tés e infusiones premiun que harán las delicias de los paladares más exigentes con más de 70 variedades. Sus precios son asequibles y, además, se adaptan a todo tipo de presupuestos para regalos de empresa. Puedes tener un regalo para los trabajadores y clientes desde 4 euros.

Sin duda, Bombonerías Sven es una apuesta asegura para disfrutar de los mejores bombones y chocolates belgas en Salamanca, tanto para consumo propio como para regalar. Tienen sus instalaciones de la calle Wences Moreno 10. Este establecimiento abre sus puertas de 10:00 a 14:00 horas y por las tardes de 17:00 a 20:30 horas, de lunes a domingo. Multitud de formas y sabores en pleno corazón del barrio del Oeste.

Las fechas más señaladas para Bombonería Sven

En las fechas más señaladas para el calendario de las personas, Bombonerías Sven realizan productos especiales y con el mayor de los cuidades y cariños. San Valentín, Semana Santa, los Días de la Madre y del Padre, Halloween y Navidad, son algunas de las fechas donde más variedad de productos especiales, adecuados a la festividad ofrecen.

San Valentín

Para este día realizan cajas de bombones en forma de corazón. Se trata de un gran corazón de chocolate que dentro están rellenos de bombones. Además, ofrecen la posibilidad de adquirir peluches con corazones u otros regalos para acompañar al detalle.

Semana Santa

Los huevos de pascua son otra de sus especialidades. Con envases originales y diferentes, durante estos días también es posible regalar estos deliciosos bombones de forma diferente.

Día de la Madre y Día del Padre

Halloween

Para las fechas más terroríficas de año Bombonerías Sven también está presente. Además de los bombones y las cajitas que tienen a la venta durante todo el año, ofrecen una caja de chocolate en forma de calabaza rellena por dentro de diferentes bombones.

Navidad

En esta fecha destacan los troncos que son bombones que están guardados en una caja de chocolate en forma de tronco. También una cajita en forma de corbata, en forma de uvas, un Papá Noel de chocolate… Una forma original y diferentes para regalar bombones y chocolates.

Además de todo lo citado, realizan detalles personalizados durante todo el año para comuniones, bautizos, etc. Disponen de muchos tipos de formas de animales o de diferentes figuras de chocolate, que por dentro están rellenos, para todos los gustos. Sin duda, formas originales y diferentes de disfrutar de los bombones belgas.

VÍDEO: