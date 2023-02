Jarocho, ante su debut con picadores: “Ciudad Rodrigo tiene un sabor especial, me ilusiona”

Jarocho es la cuarta generación de toreros. Saga taurina. Es nieto, sobrino e hijo de toreros. Este es su nombre artístico, su nombre de pila es Roberto Martín. Acaba de cumplir 18 años, natural de Burgos, pero desde el año 2015 forma parte del alumnado de la Escuela Taurina de la Diputación de Salamanca. En apenas unos días acaba su etapa en este colectivo, ya que será Ciudad Rodrigo el escenario soñado para su esperado debut con picadores el próximo lunes 20 de febrero. El cartel es “atractivo” y “bonito”. Compartirá tarde con Víctor Hernández, Jorge Molina y el salmantino Valentín Hoyos, con reses de la ganadería de Montalvo. “Para mí es un cartel soñado, muy especial, con novilleros punteros a los que admiro como personas y como toreros, los tres tienen un gran concepto del toreo; creo además que es un cartel interesante para el aficionado porque va a haber rivalidad y competencia, personalmente me gusta mucho, estoy muy ilusionado porque la plaza es especial, poder debutar con picadores en el Carnaval del Toro es algo ilusionante, es una plaza especial, con un sabor diferente, una afición muy buena y ya deseando que llegue el día”, explica.

Reconoce que la fecha “ya no se quita de la cabeza”, pero de momento “no hay nervios”. Llega a la redacción de SALAMANCA AL DÍA para la entrevista vestido de manera impecable. Torero también hay que parecerlo. Se sincera y hace balance de estos años en Salamanca y del futuro en la profesión.

¿Qué consejos te da tu padre? (Actualmente es banderillero de matadores salmantinos como Juan del Álamo o Damián Castaño)

Mi padre es mi referente, lleva muchos años en la profesión y conoce bien los tiempos bonitos, los duros… es el que ha estado siempre ahí para decirme la verdad, para ayudarme cuando lo he necesitado, para apoyarme en los momentos difíciles y desde el principio cuando dije que quería ser torero me avisó de la dureza de la profesión, de lo sacrificada pero también de lo bonita que es. Pasamos todos los días juntos, entrenamos, vamos al campo juntos, en las novilladas torea conmigo… tenemos una relación no solo de padre e hijo, también de profesional a profesional, de amigo a amigo, de matador a banderillero… porque cuando salgo a la plaza mi padre me dice la verdad, sabe en el sitio que hay que ponerse para vivir de la profesión por duro que sea. Supongo que para él es complicado, pero cuando salimos a torear dejamos a un lado la relación padre-hijo y sale esa relación en la que un banderillero le dice al novillero el sitio donde hay que ponerse, y ese el sitio donde cogen los toros porque ahí es donde están los triunfos.

Has crecido en este mundo taurino, era casi imposible que no saliera esa vocación…

La verdad es que sí, desde pequeñito me he criado en un ambiente muy taurino; mi abuelo fue novillero, mi padre matador de toros y luego banderillero y mi tío también es banderillero; desde pequeño he vivido la profesión desde muy cerca, rodeado de los vestidos, de los trastos… de pequeño tenía afición pero no pensé dedicarme a esto hasta un poquito más adelante cuando tenía 15 años que me despertó ese cosquilleo por conocer más de cerca el mundo del toro y empecé a entrenar, y ya me di cuenta de quería ser torero. Me apunté a la Escuela Taurina de Salamanca con 15 años y me vine a vivir aquí. Durante estos tres años he vivido una etapa preciosa, todo lo que sé es gracias a la Escuela y a mi padre que me han enseñado la base del torero.

¿Qué recuerdos te llevas de la Escuela?

Muchísimos. Desde el día que entré intenté disfrutar al máximo y tanto los maestros (José Ignacio Sánchez, José Ramón Martín y Javier Martín) como los compañeros me acogieron con mucho cariño desde el primer momento, me llevo muy buenos recuerdos, grandes amigos y estoy super agradecido por todo lo que me han enseñado y por todas las oportunidades que me han dado: esas vivencias en tantos pueblos que me han dejado torear, el conocer a tantos ganaderos que nos abren las puertas de su casa, han sido tres años preciosos, y me gustaría seguir entrenando con ellos después del debut porque me encanta el ambiente que se respira en esta Escuela.

Desde esa tarde en 2020 en el que mataste tu primer novillo en público en Villoria, tu trayectoria ha ido evolucionando de forma muy positiva. ¿qué balance haces?

Ese día de Villoria ya sentí algo importante con un novillo bravo de la ganadería de Valrubio al que le pude cortar las dos orejas, y a partir de ahí fue un año importante para mí en cuanto a preparación. Después todo ha salido bien, estoy contento, sí. El 26 de junio de 2021 debuté de luces, y ese mismo año pude pisar plazas importantes como el Puerto de Santa María, Colmenar Viejo o Salamanca… fue una temporada bonita que acabó con 19 festejos y ya el año pasado fue la temporada en la que me di a conocer por diferentes partes de España y Francia: pude torear en Valencia, Castellón, Bilbao, Soria, Bayona… ha sido una temporada muy importante en cuanto a festejos y en cuanto a sensaciones. En Francia me dieron el premio del mejor novillero del sudoeste francés por la tarde triunfal que tuve en Bayona, en la que puede cortar 3 orejas. Acabé el 2022 con 48 festejos, siendo el novillero que más he toreado de todo el escalafón, en la que ha sido una temporada importante porque día a día he ido encontrando lo que busco, las cosas que quiero y cómo siento el toreo.

¿Y qué es eso que buscas? ¿Cómo defines tu concepto?

Busco un toreo puro, un toreo clásico, que tenga verdad y que trasmita emoción, que llegue arriba… y bueno, creo que todavía no he definido el concepto al 100%, pero sé que lo llevo dentro y día a día van sacando cositas y algún día lo lograré.

Esto empieza, y la temporada 2023 arranca en unos días. Después de Ciudad Rodrigo, ¿qué hay?

Por el momento todo el esfuerzo está centrado en esa tarde del Carnaval del Toro, de ahí va a depender el resto de temporada. Va a ser un año de rodaje, de preparación, y según se vaya desarrollando todo iremos viendo a ver si surgen cosas importantes. Ojalá sea así. De momento mi padre va a dirigir mi carrera y a partir de ahí, ojalá surjan muchos compromisos y lleguen tardes de triunfo.