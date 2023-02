Fernando Castaño, al límite: "Me estoy planteando hasta dejar la política"

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, se muestra "muy cabreado" tras la rescisión del contrato de Jose María Fuentes, asesor del proyecto Peace City World. "Estoy abochornado porque lo peor que tiene la política es cuando se busca dañar a una persona y no precisamente por los hechos acontecidos", comenta Castaño en declaraciones a SALAMANCArtv AL DÍA. Lo peor de la politica es que cuando

En la mañana de este miércoles el propio Fernando Castaño y el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo han mantenido una conversación para tratar este asunto pero el concejal de turismo aún no ha tomado una decisión sobre su futuro. "Ahora mismo estoy muy cabreado, lo único que me ha comentado el alcalde ha sido que esté tranquilo y que él es consciente de que yo no tengo nada que ver y que soy una víctima. En estos momentos estoy pensando poner mi puesto a su disposición e incluso dimitir de la política" confirma Fernando Castaño.

"Necesito unos días de reflexión porque ahora mismo en caliente no quiero tomar ninguna decisión", concluye el concejal de Turismo.