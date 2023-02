El PP de Béjar denuncia que las perdidas en 2022 de la Covatilla rozan el millón de euros

Los números de ingresos y gastos de la Estación de Esquí de La Covatilla vuelven a ocupar la actualidad política de la ciudad de Béjar, al sur de la provincia. El Partido Popular ha denunciado, a través de una rueda de prensa, de las pérdidas acumuladas durante el año 2022 en la estación que se acercan al millón de euros. Según explicaba el edil Alejo Riñones, “los gastos han sido 540.017.07 euros y en total, nos dejan unas pérdidas de 875.236.58 euros. Casi un millón. Cuatro temporadas, cuatro millones de perdidas es lo que deja el tripartito. Estos números no son míos, los da el Ayuntamiento.” Ha señalado Riñones.

El popular ha vuelvo a poner el foco en el dinero gastado en personal, de algo más de 597.000 euros “cómo se puede tener 26 trabajadores y la estación cerrada, sólo se han abierto dos meses, se derrocha el dinero y este Equipo de Gobierno son nefastos gestores”. Riñones ha lamentado la falta de inversiones en la estación “en el año 2022 sólo se han invertido 35.846,25 euros”.

La falta de transparencia

En esa misma rueda de prensa, la concejala Olga García ha mostrado su sorpresa por la respuesta recibida desde intervención a la cuestión planteada por el PP que solicitó los gastos de personal en la Oficina de Turismo: “La contestación fue que esta intervención no tiene constancia de cual es el personal que ha prestado sus servicios en ella y no existe una partida especifica donde consten estos gastos, entonces… ¿A quién le tenemos que preguntar? ¿No lo saben en el Ayuntamiento cuantas personas han trabajado en la oficina?” preguntaba García.

La concejala del grupo en la oposición ha hecho público, que ante la falta de transparencia, el PP ha enviado al comisionado de transparencia de la Junta regional, una serie de preguntas que se han realizado al Equipo de gobierno y no se responden “aunque hayan pasado meses” señalaba Olga García, como son los gastos de las actividades de verano en la Covatilla, los gastos en INTUR y FITUR, el informe sobre si los nuevos parquímetros se adaptan a las ordenanzas municipales, el pago de horas extras a trabajadores o la situación del matadero municipal “ya que nosotros tenemos constancia que la empresa actual ha vendido el 60% de la misma a otra empresa y queremos saber cómo está ese tema. El concejal del PSOE, José Luís Rodríguez Celador, preguntado el lunes en comisiones nos dice que están en ello, no sabemos cuanto más van a tardar en contestar” recordaba García, incidiendo en que el Equipo de Gobierno no cumple con los plazos legales de “cinco días para contestar como marca la ley".