Durán y las expulsiones del Salamanca UDS: “Espero que el resto no hayan sido como la de Álvarito porque hay algo raro si no…”

Alberto Durán, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de su debut, del objetivo marcado, de las sensaciones… y mucho más.

Debut: “La sensación es agridulce: contento por debutar en el club, pero triste por la derrota y no salirnos las cosas. Terminamos el día un poco cabizbajos”.

Ánimos: “Estamos mejor, pero el lunes fue un poco duro por perder. Poco a poco lo vamos olvidando y nos centramos en lo siguiente”.

No se remontan los partidos: “Es verdad que el fútbol son dinámicas, pero hay que trabajar y corregir errores. Toca estar atentos a los detalles, que son los que marcan las diferencias”.

Tres centrales: “Depende del estilo de juego del míster y yo jugaré en el sitio que me ponga. Ya he jugado más veces con tres centrales y me siento cómodo. Es cuestión de que él decida lo mejor para nosotros”.

Rojas: “Las otras expulsiones no las he visto, pero la de esta semana ha sido un poco ridícula porque le dan a Álvarito y le echan a él. Espero que el resto no hayan sido como la de Álvarito porque hay algo raro si no…”.

La Virgen del Camino: “Se le da la importancia justa, igual que al resto. Saldremos a ganar, a reventar al rival y a darle una alegría a la afición en casa”.

Playoff: “Capacidad hay de sobra, pero hay que corregir cosas para no perder más puntos”.