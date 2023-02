Carmen Borrego, completamente rota, se entera por 'Sálvame' que va a ser abuela de un niño

Este miércoles nos hemos enterado gracias a la revista Semana que el domingo pasado, José María Almoguera había celebrado el 'baby shower' del bebé que espera con su mujer, Paola. Una fiesta a la que no fue invitada Carmen Borrego y por lo tanto, no sabía que el sexo del bebé que espera su hijo es un niño.

La colaboradora en el plató de 'Sálvame Diario' no ha podido evitar las lágrimas cuando se ha tratado el tema. Muy emocionada al recibir un regalo de Kiko Matamoros, un body en el que se podía leer 'para la mejor abuela', aseguraba que "sin duda alguna voy a ser la mejor abuela, que no lo dude nadie porque su abuela siempre va a estar".

La hermana de Terelu ha confesado que "poco a poco todo se solucionará" con su hijo, pero que mientras tanto "no voy a contar si sabía el sexo del bebé y si hablo con mi hijo o no" porque le beneficia, ya que "es mejor para la futura relación con mi hijo". Sin saber cómo estará la relación en un futuro, Carmen ha zanjado el tema asegurando que "no sé si estaré muy presente o no pero su abuela siempre va a estar".

Carmen ha dejado claro que "nadie me ha pedido que no hable, es una decisión mía" y ha anunciado la decisión que ha tomado respecto a las últimas noticias que sucedan en el ámbito familiar: "le he pedido a toda mi familia que si tienen una circunstancia especial yo, desgraciadamente, prefiero no saberla para estar limpia de cualquier sospecha".

Y es que la colaboradora de televisión ha aclarado que "no voy a montar ningún número", pero sí cree que cuando nazca su nieto "me van a avisar y que voy a conocer a mi nieto". Kiko Hernández era uno de los compañeros que aseguraba que la relación entre madre e hijo se rompe por un motivo de peso y que es inviable que vaya al hospital el día que se convierte en abuela porque no hay trato.

La hija pequeña de María Teresa Campos ha negado dicha información, asegurando que "no es tan dramático, es bastante más normal" ya que se produce "una discusión y no existe nada más". Además, Carmen le ha enseñado su teléfono a Kiko para demostrarle que tiene conversaciones con él, pero le ha prohibido leer el contenido de dichos mensajes... ¿veremos una reconciliación entre madre e hijo pronto?