El Salamanca UDS es como el actor Bill Murray protagonizando el eterno día de la marmota en la película 'Atrapado en el tiempo'. Por muchas cosas diferentes que intenta, siempre se repite el mismo día. Y por desgracia, la rutina del club charro es también repetitiva. Negativa en lo deportivo, en lo social y en lo institucional. Y lo peor es que, a diferencia del protagonista de la película, aquí ni siquiera intentan ni hacen nada para cambiar su propio destino.

El Salamanca UDS sigue en uno de sus momentos deportivos más complicados. En el último partido ante el Júpiter Leonés, los de Chiapas cayeron por 1-0 en una nueva y humillante derrota que se suma a la larga lista de decepciones de los aficionados blanquinegros.

El técnico mexicano dejó fuera de la convocatoria a Poveda y Fabio. Desde luego, ninguno de los dos ha demostrado tener el nivel que se esperaba de ellos y la decisión, en ese sentido, fue acertada. En la primera parte, el Salamanca apostó por una defensa de cinco hombres muy retrasada frente a un equipo que pretendía tocar el balón y generar buen futbol. Desde mi punto de vista, Jehu se equivoca con el planteamiento táctico ante un rival inferior. Salir con 3 centrales cuando es una de las posiciones menos consolidadas del equipo es peligroso. Si encima cambias de banda a Gustavo y pones a Javi Navas en otro puesto que no es el suyo, las probabilidades de fracaso, aumentan. Y por si todo fuera poco, la falta pólvora en ataque hace que las inseguridades en el resto de líneas no den garantías. Los salmantinos se fueron al descanso con el marcador en contra gracias a un penalti transformado por Amis por una mano de Durán. El juego de los charros mejoró en la segunda parte, pero la expulsión de Alvarito y la lesión de Pablo corto de raíz cualquier esperanza de reacción.

Dije hace semanas que Chiapas y Dueñas no eran los entrenadores que necesitaba este equipo para revertir la situación de María. Hubo quién me dijo que merecía una oportunidad, cosa que puedo llegar a entender. A fin de cuentas, Jehú en su etapa como jugador demostró ser una persona trabajadora y comprometida y saber de que trata el futbol. Desde luego, la trayectoria y la hoja de servicios presentada como técnico, no era la mejor. El tiempo da y quita razones. Ni el juego ni los resultados convencen. Seis puntos de quince posibles demuestran que la dupla mexicana no es la apuesta que necesitaba este equipo. El conjunto del Helmántico se encuentra 5º en la clasificación, pero a un punto de quedarse fuera de los play-offs en favor del Tordesillas que tiene un partido menos. Los de la Villa del Tratado visitará el Helmántico en poco más de 2 semanas y este domingo, el rocoso conjunto de la Virgen del Camino. No pinta bien. Si no se gana, deben haber relevo inmediato en el banquillo del Helmántico.

La falta de un director deportivo y de personas en el club que conozcan el mercado de fichajes han desaprovechado invernal. El equipo sigue teniendo posiciones muy débiles. Los responsables deportivos e institucionales deben reflexionar sobre sus funciones y encontrar solución a los problemas. La afición está cansada de ver resultados negativos una y otra vez y necesita que el equipo mejore en cuanto a juego de forma urgente. Está claro que la calidad y el talento están presentes en la plantilla, pero es necesario encontrar una manera de hacerlos funcionar en conjunto y lograr resultados. La derrota ante el Júpiter Leonés es un nuevo recordatorio para los dirigentes del club de la necesidad de un cambio urgente en el Salamanca.

La película “Atrapado en el tiempo" se centra en la transcendencia humana, la evolución y la transformación de un hombre déspota como Phil. Ese personaje que tan bien interpreta Bill Murray podría ser Manuel Lovato. Esperemos que, a diferencia de la película, no tenga que pasar años para darse cuenta de sus errores y ver un cambio y una verdadera transformación en el Salamanca UDS. Los aficionados merecen ver un equipo y un club fuerte y competitivo. Es hora de que los jugadores demuestren su potencial y consigan resultados.