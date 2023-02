Adiós a Ioannis Zizioulas

La sustancia de Dios, “Dios”, no tiene contenido ontológico, no tiene un ser real, al margen de la comunión

Posiblemente, Ioannis Zizioulas no era tan conocido fuera de los ámbitos de la teología, ni por los cristianos de a pie, pero ha sido uno de los grandes teólogos de los últimos tiempos. Según informó Vatican News, la muerte sorprendió al obispo metropolitano de Pérgamo en un hospital de Atenas el día 2 de febrero a los 92 años, donde había ingresado por COVID. Ya hace años el padre dominico Yves Congar hablaba de él como de "uno de los teólogos más originales y profundos de nuestro tiempo". Fue uno de los grandes promotores del ecumenismo y del acercamiento entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa.

El teólogo nacido en Katafigió (Grecia) en 1931, Inició sus estudios de teología en la Universidad de Tesalónica el año 1950, y los continuó en la de Atenas, del 1952 al 1954. En los años 50 se relacionará con el movimiento ecuménico, siendo una de las figuras más destacadas. En esos años, completará su formación académica en la Universidad de Harvard, donde tuvo como profesores a Georges Vasilievich Florovsky en patrología y a Paul Tillich en filosofía. Realizará su tesis doctoral con el título “La unidad de la Iglesia en la eucaristía y en el episcopado durante los tres primeros siglos”, abriéndose paso en el mundo occidental. Participará en dos grupos de trabajo de la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias en Ginebra, y será miembro del Secretariado de la Comisión Fe y Constitución, donde permanecerá unos tres años hasta 1970.

Después de su estancia en Ginebra, fue profesor de teología sistemática, primero en la Universidad de Edimburgo (1970-1973) y después en la de Glasgow, ambas en Escocia, hasta el año 1987. Ha sido también profesor en la Facultad de Teología de Tesalónica y desde el año 1989, en el King's College de la Universidad de Londres. En 1986, el Sínodo Permanente del Patriarcado ecuménico elige a este teólogo laico como metropolita titular de Pérgamo y le confía la misión de supervisar los numerosos informes sobre el diálogo teológico interconfesional y sobre las relaciones eclesiales ortodoxas.

Junto con el profesor dominico Jean Marie Roger Tillard, confeccionarán importantes documentos ecuménicos. Ambos también participaron en la V Conferencia mundial de Fe y Constitución en Santiago de Compostela (del 3 al 14 de agosto de 1993), donde se consolida la noción de koinonia (comunión) para definir la naturaleza de la Iglesia. Representó al Patriarcado de Constantinopla en la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa.

Su obra será muy importante para el papa Francisco, en concreto en la elaboración de la encíclica “Laudato si”. Le pedirá colaboración, precisamente el metropolitano de Pérgamo estuvo entre los presentes en la rueda de prensa en la presentación del documento papal el 18 de junio de 2015. Uno de los libros más significados y posiblemente el más leído en nuestro país de Ioannis Zizioulas es Lo creado como Eucaristía Aproximación teológica al problema de la ecología (Barcelona, Centro de Pastoral Litúrgica, 2016), en él nos propone ampliar la mirada, la cuestión medioambiental no es únicamente un problema de desafíos éticos, también lo es desde la teología, incluso desde la liturgia. Para I. Zizioulas, la crisis ecológica está estrechamente vinculada con la pérdida de sacralidad de la naturaleza.

Una de sus mayores preocupaciones ha sido el humanismo contemporáneo que ha tratado de comprender al hombre sin su referencia a Dios. Por lo que en su teología será fundamental el concepto de persona, necesario para desarrollar una eclesiología eucarística en la que bebe de una forma profunda de los primeros padres de la Iglesia. Para ello parte de la comprensión de la persona de Cristo como persona relacional, para culminar en una eclesiología de comunión.

En su tesis doctoral ya planteaba la unión entre la eucaristía, el obispo y la Iglesia, afirmando que donde está la Eucaristía, allí está la Iglesia. Sin embargo, subraya Zizioulas, que toda jerarquía piramidal y toda autoridad individual en la Iglesia desaparecen en la eclesiología eucarística. La naturaleza eucarística de Iglesia impide el autoritarismo y la jerarcología.

Para el teólogo ortodoxo, la Iglesia no sería una institución, más bien un modo de existencia, una forma de ser. El misterio de la Iglesia está estrechamente unida al ser del hombre, al ser del mundo y al ser de Dios. Por decirlo de otra forma, ser Iglesia es una forma de relación con el mundo, con otras personas y con el propio Dios como un hecho de comunión, con lo que no puede realizarse como un individuo, sino como un hecho eclesial.

La vida solo la poseen las personas y la comunión solo se da entre personas. La persona es a la vez alteridad en comunión y comunión en alteridad, pero también es libertad y creatividad. Para Zizioulas, el propio ser de Dios no tiene su causa en la sustancia divina (lo general), sino en la persona del Padre (particular). De ahí se deduce que lo particular es ontológicamente absoluto, los particulares son portadores de la totalidad de la naturaleza humana. Con estas afirmaciones va mucho más allá del pensamiento griego tradicional.

El misterio de la Trinidad se manifiesta como Eucaristía y como fuente inagotable de la existencia relacional en la Iglesia. Por lo tanto, su identidad, su estructura, su autoridad y su misión son relacionales. La persona es un ser ontológicamente libre y en relación-comunión que, experimentando la comunión auténtica en la Iglesia, puede gozar ya aquí de la comunión escatológica trinitaria, y esto se realiza en la eucaristía, icono o imagen de la comunión del Reino de Dios. Es en la eucaristía donde el hombre encuentra su verdad en comunión con Dios y con toda la creación.

Ioannis Zizioulas ha sido una de las figuras claves en ese diálogo teológico iniciado tras el Concilio Vaticano II para eliminar los obstáculos doctrinales al restablecimiento de la plena comunión entre católicos y ortodoxos. Ortodoxos y católicos pueden decir hoy que se encuentran en un punto de gran convergencia en cuanto a la posibilidad de acoger una posible y recíproca interpenetración de los respectivos instrumentos de gobierno. Esto debe atribuirse al mérito de la teología desarrollada, con coherencia y maestría, por el teólogo I. Zizioulas durante más de medio siglo de pensar la comunión. Comentaba el gran teólogo recientemente: “Si la Iglesia se repliega sobre sí misma, morirá. Porque la Iglesia existe para el mundo, no para sí misma”