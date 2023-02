Un salmantino en la nueva ejecutiva de Ciudadanos en Castilla y León

La presidenta de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, ha trasladado este martes que uno de los objetivos de la dirección autonómica es el de reconectar con los votantes con un nuevo proyecto "fresco" en el que contarán con nuevos liderazgos de cara a las próximas elecciones municipales y sin socios preferentes.

Así se ha expresado la dirigente de la formación 'naranja' en una rueda de prensa en la que ha presentado la nueva Ejecutiva autonómica, así como las nuevas líneas de trabajo en clave electoral y ha hecho un llamamiento a los posibles votantes de Cs, para que "abran la mente" y piensen que el liberalismo tiene que pactar reformar "sin pensar en los colores".

"Tenemos que desterrar ya el rojo y azul, el blanco y el negro", ha reivindicado a renglón seguido Villarroel, que ha incidido en que no tienen socios preferentes y que su misión después de las municipales es "hablar de programa". "El partido que esté dispuesto a asumir más reformas y que quiera cambiar y mejorar la vida de la gente, contará con nuestro apoyo", ha apuntado.

Villarroel ha asegurado que se han marcado unas metas "muy claras" y, entre ellas, ha mencionado también la necesidad de consolidar el liberalismo en los territorios. "Es necesario consolidar este proyecto porque somos útiles, porque vamos a ser, ya lo estamos siendo, el muro de contención de las políticas extremistas que estamos viendo en esta comunidad con Vox que nos avergüenzan día a día", ha apuntado.

En este sentido, también ha hecho hincapié en que evitarán que la corrupción "campe a sus anchas y vuelva a las instituciones", a la par que ha lamentado que haya desaparecido la transparencia y la información. En concreto, ha mencionado ejemplos provinciales como "las presuntas irregularidades en las primarias del Partido Popular en Salamanca o las presuntas filtraciones de exámenes de oposiciones que se están dando en otras provincias".

Asimismo, ha afeado al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco que esté instalados en la "comodidad" y, contra esto Ciudadanos propone reformas "imprescindibles" para "avanzar". Villarroel ha aseverado que irán más allá de la eliminación del impuesto de sucesiones --que suprimieron durante el Gobierno de coalición con el PP-- llegando hasta el tercer grado de consanguinidad para fomentar "los proyectos de vida en el ámbito rural".

Nueva ejecutiva

La presidenta autonómica de Cs ha presentado a las cuatro personas que llevarán el peso de la parte orgánica del proyecto tras el proceso de refundación que ha atravesado el partido:

Manuel Hernández, de Salamanca, será el Coordinador Autonómico encargado de la Afiliación y los Cargos Públicos;

será el Coordinador Autonómico encargado de la Afiliación y los Cargos Públicos; Sergio González, de Burgos, será el encargado de las Relaciones Institucionales;

Luis Torres, de Valladolid, será el responsable de Comunicación y de Programas;

y Francisco Javier Panizo, de León, será el responsable de Finanzas y de Recursos Humanos.

Además, ha aprovechado para agradecer la labor de las nueve personas que conformarán también el Comité Autonómico, que son los coordinadores provinciales. "Personas valientes y comprometidas, que hacen un gran trabajo en nuestros territorios", ha elogiado.

Villarroel ha aclarado que el exvicepresidente de la Junta Francsisco Igea no formará parte de la nueva Ejecutiva del partido tras habérselo solicitado así. "Directamente me ha solicitado no formar parte y lo tengo que respetar", ha explicado.

"Yo creo que bueno, que está haciendo ya una labor en las Cortes, donde se tiene que dedicar importante, y me he rodeado de un equipo de confianza que creo que va a trabajar por este proyecto", ha zanjado.