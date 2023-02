'Berlín', la nueva serie de Netflix sobre uno de los personajes más famosos de 'La Casa de Papel' que ha desatado la locura

Los fans de 'La casa de papel' están de enhorabuena. Este martes, Netflix ha anunciado que estrenará 'Berlín', el spinoff de la serie, el próximo mes de diciembre. Además, han mostrado un adelanto que ha puesto taquicárdicos a los seguidores del icónico personaje interpretado por Pedro Alonso.

Un nuevo atraco en la ciudad del amor. Del universo de La Casa de Papel, BERLÍN llega a Netflix este diciembre. #BERLINnetflix

A new heist in the city of love. From the world of Money Heist, BERLIN comes to Netflix this December. #BERLINnetflix pic.twitter.com/t8VEY2dfLw