¿Vamos a ver a Unionistas al Reina?

Salamanca es como es, para todo; no se trata de una ciudad o de una provincia normal por demasiados condicionantes, mucho más anclada en el pasado y en su negativa a evolucionar que los territorios de su entorno, no digamos ya de otras zonas del país.

Esta situación también puede aplicarse al mundo del deporte, especialmente al fútbol y a la división existente entre Unionistas CF y Salamanca CF, que ha desperdigado a los aficionados de la extinta UD Salamanca sin llegar a crear una masa social importante en ninguno de los dos clubes.

El caso del equipo del Reina Sofía es muy particular; según la página web del club, la cifra de socios y socios colaboradores asciende a 3.385, con una campaña de media temporada abierta para nuevas altas.

Llama la atención que, siendo el equipo que juega en la categoría más alta del fútbol salmantino y que ha cosechado éxitos deportivos, no llegue a un nivel mucho mayor en una ciudad que ha estado huérfana de fútbol de nivel durante varios años. Algo pasa al margen de que a los salmantinos no les guste en exceso este deporte ni haya una tradición futbolera como en otras zonas de España.

¿Acaso no recuerdan que en la última etapa de la UD Salamanca iban al Helmántico 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 espectadores como aforo máximo? Pues ahora, entre los dos equipos de la ciudad, hay jornadas en los que ni sumando las cifras de ambas aficiones se llega a ese nivel. Y eso también es un claro mensaje de la gente, a la que no le gusta cómo se están haciendo las cosas, más en el club del Helmántico, que cada día queda más en evidencia.

Unionistas CF ha jugado 12 partidos en su estadio (uno en Las Pistas) en lo que va de temporada 2022-23 y la media de asistencia en esos partidos es de 2.295 espectadores, con un estadio cuya capacidad es el doble, asiento arriba, asiento abajo…

Es decir, que a pesar de estar en la tercera categoría del fútbol español y ser el que se halla en el escalafón más alto en Salamanca, solo puede llenar la mitad del estadio, en el mejor de los casos. El número más elevado de aficionados en el Reina Sofía llegó en el partido contra el Algeciras (3.078), pero en esa jornada había promoción para los socios.

¿Y por qué no hacerlo en más ocasiones si así se logra atraer a más gente? ¿Por qué no cambiar la gestión del club para ver si más indecisos se animan a apoyar a Unionistas? ¿Por qué no hacer más por y para Salamanca en algunos aspectos de la gestión del club?

En el último partido en casa contra el Córdoba, la cifra de aficionados fue de 1.932 (siempre según cifras del club), la segunda más baja, solo superada por los 1.914 del día del Alcorcón, con una abrumante oscilación entre unos partidos y otros.

Por ello, además de factores como las peculiaridades intrínsecas de Salamanca, la existencia de dos equipos en posiciones antagónicas y la (según mi criterio) baja afición futbolera en la ciudad, el análisis debe ir más allá y la directiva tiene que analizar por qué ocurren estas cosas. El tema deportivo influye, claro está, pero no creo que sea decisivo en elegir si acudir o no a ver a tu equipo o hacerte socio de éste.

Hay más de 1.000 dueños de Unionistas que ‘fallan’ cada jornada para ver al equipo en su estadio; la menor parte porque está en otra ciudad o país, y creo que eso debe generar un debate en el seno de los que mandan, además de poder atraer a mucha más gente que no se anima a pagar por ver a Unionistas por su disconformidad sobre cómo se hacen las cosas.

¿Se imaginan 1.000 socios o aficionados más en el club? ¿Cómo lucirían las gradas del Reina y las arcas de Unionistas? Creo que, el primer paso, es aceptar las críticas de todos los dueños del club y las de los medios de comunicación. No puede ser que unos sean las favoritos y otros tengan muchas trabas a la hora de poder hacer su trabajo; yo lo sufrí en mis carnes hace tiempo y aún sigo sin entender por qué hay que aplaudir todo lo que un club de fútbol hace para que el trato sea el adecuado. Otros muchos lo siguen sufriendo en la actualidad. ¿Qué función tiene entonces el periodista? ¿Es un palmero? ¿Ausencia de críticas a cambio de filtraciones interesadas? Poco, muy poco profesional, eso no es periodismo ni gestión de un club.

Ojalá que en lo que resta de temporada y la que viene con el equipo en Primera RFEF la pregunta, “¿vamos a ver a Unionistas al Reina?”, se convierta en una afirmación: “Vamos a ver a Unionistas al Reina”; sería bueno para todos.

PD: Unionistas debe cuidar a su afición, siempre he dicho que es su tesoro más preciado y que nunca le va a fallar. Hay un núcleo que siempre está, que nunca abandona al equipo; pero, ojo, todo el mundo se agota de ver las mismas caras, de asumir las mismas decisiones y de ver cómo el club no da el paso de seguir profesionalizando más ciertos estamentos.

Chema Díez