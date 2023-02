"Yo en casa siempre llevo el colgante con el botón y lo recomiendo", explica un usuario de la teleasistencia de Cruz Roja

Más de 1.300 personas disponen del servicio de teleasistencia de Cruz Roja en la provincia de Salamanca, un sistema que aporta "acompañamiento y tranquilidad" con atención disponible apretando un botón, además de ofrecer visitas domiciliarias, seguimiento periódico y "gestión y movilización inmediata de recursos ante una necesidad sanitaria o social".

"Conocía la teleasistencia de Cruz Roja por mi madre que es usuaria. Yo vivo sola y siempre se te pasa por la cabeza que un día te caes en la ducha y no puedes pedir ayuda. Y ya estaba planteándome poner la teleasistencia cuando un día mi hermano sufrió un ictus estando él en casa de mi madre. Menos mal que teníamos el botón rojo de Cruz Roja y pudimos avisar de la emergencia para que los servicios médicos vinieran a atenderle rápidamente. Aquel día decidí instalarme también la teleasistencia y desde entonces vivo segura y tranquila", ha señalado, a través de Cruz Roja, una usuaria, Henar, de 60 años.

"Yo en casa siempre llevo el colgante con el botón y lo recomiendo. En mi caso, conocí de cerca algún caso de personas que vivían solas y que fallecieron de forma repentina y no pudieron avisar a nadie. No quiero que eso me pase, por eso, cuando me operaron de las caderas a los 65 años, solicité el servicio a Cruz Roja", ha explicado otro usuario, Fernando.

La organización humanitaria ha recordado que, en la provincia salmantina, cerca de 42.800 personas residen en hogares unipersonales según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que prevé, según sus estudios, que en 2035 los hogares con un solo miembro alcancen el 35 por ciento del total en Salamanca.

La teleasistencia (en casa, a través del móvil y con localizador de personas) es uno de los servicios que ofrece Cruz Roja en Salamanca a las personas que viven solas, "sin importar la edad", ha indicado a través de la información recogida por Europa Press.