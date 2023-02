La excepción de la regla

La Universidad Complutense de Madrid ha distinguido a la presidenta Ayuso con el título de Alumna Ilustre. Estos títulos, generalmente, se conceden a exalumnos que hayan hecho algo positivo por la sociedad, pero ¿qué ha hecho esta señora para merecer tal honor?

De su gestión al frente del Gobierno Autonómico puede decirse que más que servir a los madrileños se sirvió de ellos. Si ganó por mayoría las últimas elecciones fue por permitir, en contra de las autoridades sanitarias, que se abrieran los bares, las discotecas y demás establecimientos del ramo en plena pandemia. Alguien llegó a decir por aquellos días que para los dueños de los bares, más que la presidenta, era una santa. Se entiende que la decisión les pareciera un milagro y decidieran bendecirla con su voto. Los autónomos, si no abren los bares, no hacen caja, pero sí tienen que pagar los impuestos que no son pocos, la cuota de la Tesorería General que con un día de demora incluye intereses, los servicios, las nóminas de los empleados si los tienen y la renta del local en no pocos casos. Si es el colectivo que menos bajas laborales cause, no es porque nunca caigan enfermos, es porque solo pueden permitirse hacerlo cuando no queda más remedio. Y esto no fue otra cosa que aprovecharse de tan injusta como penosa situación para triunfar. ¿Por qué no les concedió las ayudas económicas necesarias para que pudieran quedarse en casa como el resto de los trabajadores? A esto hay que sumarle el chanchullo de la compra y venta de mascarillas en la que con consecuencias o sin ellas se vio involucrada su familia, la creación de una oficina con el pretexto de fomentar el español para colocar con un gran sueldo a quien puso al frente de ella aunque tuviera que estar de brazos cruzados porque a todas luces era innecesaria, los sospechosos y millonarios contratos sanitarios durante la pandemia, el vergonzoso abandono que sufrían las residencias de mayores que superó con creces al que sufrían todas las residencias españolas… y su censurable habilidad para con razón o sin ella provocar enfrentamientos con el Gobierno, con los sindicatos y con todos los partidos para conseguir apoyos para el suyo al precio que sea.

A pesar de lo dicho y lo que no hace falta decir porque es del dominio público, la Universidad Complutense, haya sido por compartir ideología, haya sido por considerar que es más rentable premiar a una exalumna famosa que talentosa, acaba de concederle el título de Alumna Ilustre. Esperemos que solo sea la excepción que confirma la regla.