Onyenwere no volverá a jugar con el Perfumerías Avenida hasta después del parón por su operación

Michaela Onyenwere no volverá a jugar con el Perfumerías Avenida hasta después del parón que se avecina en el baloncesto femenino. Así, la jugadora ha sido sometida a una leve intervención quirúrgica programada, mientras que todo ha salido sin complicaciones.

De este modo, según ha comunicado el club, se espera que la pieza del engranaje de Pepe Vázquez regresará a las canchas a partir de mitad de feberero, dado que no se trata de un problema severo. No obstante, la norteamericana no ha competido contra el Bembibre.