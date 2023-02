El regalo con el que se ha emocionado Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha colgado unos stories en su perfil de Instagram muy emocionada por el plan del que ha disfrutado este domingo. La influencer anunciaba a todos sus seguidores que hoy iba a recibir un regalo de los Reyes Magos, pero nadie se imaginaba de lo que se podía tratar. Minutos más tarde, con lágrimas en su rostro, explicaba que había estado en el musical de Whitney Houston: 'Whitney Houston hologram Tour'.

La colaboradora de televisión llegaba hace una semana a Madrid y se reencontraba con su novio, Yulen Pereira, tras rumores de crisis sentimental y este domingo no han dudado en disfrutar juntos de este musical que ha enamorado a Anabel. A primera hora de la mañana, la pareja disfrutaba de un desayuno de ensueño y más tarde acudía al espectáculo para vivir un momento súper especial.

Anabel ha confesado que "no podéis haceros una idea de lo que yo he pasado en esta 1'30h con ella" ya que ha sentido que la cantante "estaba aquí" y no ha dudado en disfrutar al máximo del show: "he cantado con ella, he llorado, he bailado, he cumplido mi sueño de verla".

Tras el espectáculo, Anabel aseguraba que "he salido recuperada, pero llevo una hora y media llorando" porque "ha sido uno de los mejores regalos que me han podido hacer" ya que "ha cantado todas las canciones que a mí me gustaban, parece que está aquí". Un regalo de Reyes que, aunque se ha hecho esperar, ha merecido la pena.

Hace unas semanas, todas las alarmas saltaban en la relación de Yulen y Anabel a raíz de unos stories que ésta colgó en su perfil de Instagram asegurando que no se encontraba bien, pero pese a ello, iba a seguir sonriendo. Unos rumores que se zanjaron cuando la vimos aterrizar en la capital para reencontrarse con su chico en el piso que han adquirido juntos.

Unos días en los que están haciendo planes juntos y están saboreando al máximo todo el tiempo que tienen para no desaprovechar ni un solo minuto, ya que la influencer ha tenido bastante trabajo en las Islas Canarias y ha estado fuera unas semanas. Ahora, parece que los dos disfrutan de su tiempo libre y qué mejor manera que llevando a cabo estos planes tan divertidos que reflejan el buen momento por el que están pasando.