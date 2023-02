Los votos de PP y Cs permiten aprobar el presupuesto del Ayuntamiento para este año

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para 2023 con un total de ingresos y gastos de 181.471.677 euros, lo que supone 14,7 millones de euros más, un 8,8 por ciento de incremento respecto al del año pasado.

El dictamen ha contado con el apoyo de los grupos de PP y Ciudadanos, con la abstención del concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, y los votos en contra de los ediles de PSOE y del Grupo Mixto, conformado por la representante de Podemos y la integrante de Izquierda Unida.

Según el concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Popular, Fernando Rodríguez, estas cuentas suponen trabajar por "una ciudad con más oportunidades" al "fomentar la actividad económica y el empleo", antes de resaltar acciones en la prestación de servicios municipales y las políticas sociales incluidas como las líneas de ayudas sociales.

El documento permitirá cerrar el año con un capital vivo de deuda de 78,8 millones de euros y una ratio de endeudamiento del 59,19 por ciento, que podría ser menor si se obtiene superávit en el ejercicio de 2022, una posibilidad que es "probable" según Rodríguez y que, una vez se cierren las cuentas del ejercicio, podrá destinarse a sustituir "total o parcialmente" el préstamo que el consistorio contempla para 2023.

En cuanto a las enmiendas presentadas por las ediles del Grupo Mixto (Podemos e Izquierda Unida) y el concejal no adscrito, no han salido adelante al no alcanzar el respaldo de la mayoría de la corporación. Los dos grupos que conforman el Ejecutivo local han indicado que dentro del paquete de medidas propuestas había algunas que no eran "viables" por "incumplir" la ley de Haciendas Locales y otras con las que no han compartido el interés para ser incorporadas.

De nuevo sobre el texto aprobado, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos, ha insistido en que se trata de "un presupuesto escoba", ya que, según sus palabras, "arrastra" proyectos no ejecutados en pasados ejercicios, y que además es "absolutamente decepcionante" para una ciudad que "merece mucho más".

Mateos, además de destacar que "llega tarde", con "dos meses perdidos" al llevarse a pleno para su aprobación inicial en febrero, ha hecho también hincapié en las políticas llevadas a cabo en los últimos años por el PP y, en los últimos ejercicios también por Ciudadanos, que han supuesto la pérdida media de unos 1.000 habitantes por año.

En cuanto a Ciudadanos, el concejal Juan José Sánchez ha tomado la palabra en nombre de sus compañeros para defender las cuentas para "impulsar la actividad económica y fomentar el empleo", aportar servicios públicos "de calidad" y "reforzar la protección social".

Para la concejal de Izquierda Unida, Virginia Carrera, se trata de unos presupuestos "electoralistas, tardíos y que arrastran deudas de 2022", pues, según sus palabras, cerca del 40 por ciento de las inversiones del pasado año "no llegaron a ejecutarse", además de criticar subidas de tasas como la del agua.

Por su parte, la edil de Podemos, Carmen Díez, ha resaltado que el incremento de ingresos respecto al anterior llega por la "cantidad importante" de ingresos procedentes del Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma, junto al "endeudamiento" que contempla el equipo de Gobierno municipal, y ha insistido también en la subida del agua o la tasa de cementerios.

En cuanto al concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, ha defendido su abstención porque el Ejecutivo salmantino "no ha sido capaz de sacarlo en tiempo y forma" y por el estado de la ejecución de las partidas incluidas en 2022, que "no han llegado al 60 por ciento" y que regresan al nuevo presupuesto, salvo la novedad, ha destacado, de la incubadora biotecnológica.

Principales proyectos

Las cuentas aprobadas inicialmente contemplan inversiones que llegarán a los 35,5 millones en las previsiones iniciales y "se situarán en una cifra superior a los 63 millones en las previsiones definitivas al incorporarse los remanentes principalmente de subvenciones ingresadas en 2022 para financiar actuaciones de 2023", según el equipo de Gobierno.

Sobre los proyectos presentes en el documento, están las actuaciones ligadas a la estrategia Edusi Tormes+ con 7,5 millones, de los que 3,4 serán del presupuesto y el resto de remanentes, u otros como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones con una inversión total de 6,4 millones, con tres de ellos de presupuesto y el resto de remanentes, y que servirán, entre otros aspectos, para las peatonalizaciones previstas para antes de final de año en calles como San Pablo hasta Plaza de Colón, Correhuela, Plaza del Corrillo y Peña Primera, San Justo, Varillas y Vaguada de la Palma con Cuesta de Oviedo, Balmes y Veracruz.

Entre otros apartados, se encuentran:

la rehabilitación de la piscina Alamedilla , con tres millones;

, con tres millones; la incubadora biosanitaria con 4,2 millones más equipamiento con 800.000 euros;

con 4,2 millones más equipamiento con 800.000 euros; el nuevo centro de mayores de Tejares , 3,2 millones;

de , 3,2 millones; la nueva biblioteca de Pizarrales - San Bernardo con 1,5 millones;

de - San Bernardo con 1,5 millones; el centro de visitantes de la Fonda de Veracruz con 553.000 euros;

con 553.000 euros; los ocho millones para promoción de vivienda protegida;

protegida; los 5,5 millones para el Puerto Seco

o los 3,4 para el desarrollo de suelo industrial en Zaldesa.

Los representantes de PP y Ciudadanos han indicado que el 56 por ciento de las cuentas irá destinado a gasto social con mantenimiento y mejoras en servicios de atención domiciliaria, programas como Salamanca Acompaña o el de detección precoz del alzheimer, conciliación o fomento de la salud.